Marta Riesco ha vuelto a sorprender a sus seguidores. En este caso, al afirman que había pasado por el quirófano para someterse a una operación de estética. Esto es lo que ha hecho la reportera de "Fiesta".

Marta Riesco se hizo famosa el año pasado cuando se supo que era la novia de Antonio David Flores. Algunos dicen que ella fue la causa de que el exguardia civil se separara de su esposa, Olga Moreno.

Desde entonces, los dos han compartido muchas fotos juntos muy cariñosos y enamorados. Marta Riesco también ha tratado de acercarse a los hijos de Antonio David Flores. Sin embargo, por lo que se ve en redes sociales, su hija, Rocío Flores, no parece muy receptiva, ya que a pesar de los constantes intentos de la reportera por crear vínculos, la joven se muestra, al menos públicamente y en redes sociales, muy distante con ella.

En las últimas semanas denunció graves casos de acoso a través de las redes sociales. Incluso llegó a avisar que iría a la Policía para denunciar este asunto, ante la violencia y hostilidad que mostraba alguno de los acosadores.

Ahora, Marta Riesco parece haber encontrado una forma de escapar de todo esto. “Me está sirviendo de terapia, aunque es muy duro contar ciertas cosas que he vivido. Creo que os va a sorprender mucho, hay capítulos que ni os imagináis. Cuando podáis leerlo, quizás entendáis tantas y tantas cosas…”, ha escrito en un “stories” de Instagram, que ha acompañado de una foto en la que se ve la pantalla de un ordenador y un documento de Word en el que se puede leer lo que parece una autobiografía que tiene por título “Sin miedo”, por Marta Riesco

Marta Riesco ha sorprendido hoy a sus seguidores al reconocer que había pasado por quirófano para hacerse un retoque en la cara. Más concretamente, para ponerse ácido hialurónico en el mentón. "Tenía un poquito de miedo, pero de repente me quedé súper relaja, porque me di cuenta de que no dolía nada", afirmo, sobre una pequeña intervención que lleva "un poco de anestesia". "El resultado fue espectacular. Quería que me dulcificara la cara", ha afirmado.

La noticia ha sorprendido a sus seguidores. "Es flipante el cambio", han afirmado algunos de sus seguidores a través de las redes sociales.