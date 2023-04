Un ataque en toda regla. Eso es lo que ha hecho Risto Mejide a un reputado escritor español después de que considerase que le había atacado en una entrevista. "Qué pena que para hacerse valer necesite mentir", ha lamentado.

Risto Mejide y Laura Escanes anunciaron su separación el pasado septiembre, tras siete años de separación. Además de muy buenos momentos, como ellos mismos se encargaron de recordar, durante este tiempo también llegaron a formar una familia, con el nacimiento de Roma hace ya tres años.

Ahora ambos deberán iniciar sus vidas por separado. Ella mantiene una relación con el cantante Álvaro de Luna, con el que se muestra muy cariñosa y enamorada continuamente en sus redes sociales.

Tal y como ha trascendido, Risto Mejide también ha rehecho su vida. Su nueva novia es Natalia Almarcha, una joven de 27 años que se dedica a la música. La diferencia de edad entre ambos -les separan 21 años- abrió un amplio debate sobre la preferencia del presentador por las mujeres más jóvenes.

Risto Mejide considera que el novelista le atacó, y para demostrarlo puso un fragmento de una entrevista. "Un día me pusieron a firmar junto a un torero y con un presentador de televisión, Risto Mejide. Llegó en plan estrella de rock, con guardas jurados y no saludó a ninguno de los que estábamos en la caseta, ni a los dependientes", se lee en el extracto compartido por Mejide, de una entrevista concedida por el autor leonés Julio Llamazares.

El presentador trató de defenderse de estas acusaciones a través de su Instagram. "Escritores resentidos con el éxito ajeno. Yo llevo 15 años firmando en Sant Jordi. Jamás he hecho esto de lo que este señor me acusa y afortunadamente tengo miles de testigos cada año. Qué pena que para hacerse valer necesite mentir de esta forma tan burda. Así no me extraña que firme poco", defendió Mejide.