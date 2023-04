Tamara Gorro ha recurrido a sus redes sociales para dar cuenta del importante problema que tiene con sus pies. Y es que la colaboradora de televisión ha pedido la colaboración de sus seguidores para resolver su problema, abierta a cualquier propuesta.

Tamara Gorro ha sido una de las defensoras de la nueva maternidad de Ana Obregón, que a los 68 años ha abierto un debate sin precedentes en nuestro país sobre la gestación subrogada. La decisión de la presentadora de ser madre de una niña a una edad tan tardía, y muy afectada anímicamente por el fallecimiento de su hijo Aless Lequio en 2020, es algo que muchos no entienden y que ha desatado durísimos ataques contra la bióloga.

Tamara Gorro, que también fue madre por vientre de alquiler con Ezequiel Garay de su hija mayor, Shaila -nacida en Estados Unidos en 2015 después de someterse a 18 tratamientos de fecundación sin resultados- ha sido de las últimas en posicionarse sobre este polémico asunto. Y lo ha hecho a través de sus redes sociales, compartiendo una historia en Instagram de la portada del ¡Hola! con Ana Obregón abandonando el hospital de Miami con su bebé en brazos y añadiendo simplemente el emoticono de un corazón.

Apoyo

Un claro apoyo a la bióloga tras el que ha optado por la discreción en el evento que ha protagonizado con una conocida marca de cosmética en una perfumería de Madrid. Y es que Tamara es colaboradora de 'Y ahora Sonsoles', se debe a su programa y será allí cuando hable largo y tendido sobre la polémica: "Te entiendo, pero por respeto al programa en el que trabajo, a Sonsoles y al público que nos ve tengo que hablar allí mi opinión la tengo, sabes que no me callo ni debajo del agua, pero parecería muy feo hablar para otros compañeros antes que para mi programa". Así se ha excusado, echando balones fuera a las preguntas relacionadas sobre la tardía maternidad de Obregón.

Sin embargo, el problema de Tamara es algo mucho más personal. Y es que la colaboradora de televisión no sabe qué hacer para poder llevar calcetines con sus zapatillas sin que el conjunto parezca antiestético. Los tobilleros, por un lado, se ven demasiado; y los que son más cortos se le escurren por el pie. No llevar calcetines tampoco es una opción porque "me aso los pies y me salen ampollas". Así que la colaboradora espera que sus seguidores le ofrezcan una solución al respecto.