Supervivientes avanza y cada vez se acerca más su final. Los nervios ya están a flor de piel dado que el premio final para el vencedor está ya más cerca. Los bandos toman posiciones y la situación se tensiona en una isla que en esta edición ha vivido una alta tensión si cabe aún más desmedida. En esta situación, Isa Pantoja, novia del concursante Asraf, no ha dudado en posicionarse y ha estallado ante las críticas que recibe su pareja.

No está siendo fácil el concurso para muchos de los participantes fruto de ese mal ambiente que se ha ido creando entre bandos enfrentados y que ha alcanzado momentos de insuperable tensión. Es el caso de la expulsión de Yaiza, la novia de Ginés Corregüela, otro de los concursantes, tras varios enfrentamientos.

Una expulsión fuera de cámaras

La salida forzosa de Yaiza se produjo en un momento en el que el cámara de la isla se ausentó para cambiar las baterías. Yaiza aprovechó, con nocturnidad y alevosía, para provocar e insultar a Asraf, llamándolo "maricona". Así lo defendía Asraf, pero no lo reconocía Yaiza: "Le dije marioneta, fue él el que me dijo que le había dicho maricona y entonces sí, le dije: "Sí, sí, lo que tú digas... Maricona, venga".

El problema, y lo desveló a posteriori el programa, es que el único testigo imparcial posible de lo sucedido, el propio cámara, sí escucho los insultos de Yaiza a Asraf y pudo incluso grabar el final de la pelea cuando llegó de cambiar las baterías. En la grabación se escucha "claramente" la palabra "maricona" y se ve cómo Ginés exhorta a Yaiza para que se calle porque "ya está ahí la cámara".

Yaiza quedó así retratada, así como los testigos que la protegían y se negaban a reconocer lo sucedido. Y el programa decidió expulsarla, habida cuenta además sus repetidos encontronazos.

Isa P defiende a Asraf y ataca a sus enemigos

En este contexto de división, hay quienes acusan a Asraf de hacer teatro y solo moverse para trabajar delante de las cámaras. Este punto ha hecho estallar a Isa P en las redes sociales, que ha defendido a su pareja y, de paso, atacado a sus enemigos en la isla.

totalmente. Obvio no es asi como en el concurso pues no tiene que coger leña, pescar etc. Pero luego dice que hace cosas y es cierto. De todas formas si la única cosa reprochable q dicen algunos es hacer cosas delante de las cámaras, que los demás con sus dos 🥚🥚en vez de… — Isa P (@IsaPantojam) 14 de mayo de 2023

"Obvio (que en casa) no es así como en el concurso, pues no tiene que coger leña, pescar etc. Pero luego dice que hace cosas y es cierto. De todas formas, si la única cosa reprochable que dicen algunos es hacer cosas delante de las cámaras, pues que los demás con sus dos huevos, en vez de criticar, se muevan; que por estar allí cobran una pasta", ha replicado Isa P.

Asimismo, se ha referido, sin citarlo, a la agresión verbal contra Asraf fuera de cámaras que terminó con la expulsión de Yaiza. "Cuando no hay ninguna (cámara) ya hemos visto lo que hacen al pensar que no les graban. ¿Entonces qué me están contando? Prefiero mil veces a un tío que no para 24/7, encima para ayudarte a ti, o sea para mejorar las condiciones de la playa. Lo que yo te diga, porque más de uno hubiera dicho: '¿Pues sabéis qué? Me hago mi fuego y hago todo eso de lo que me acusáis para mí solito y mis dos amigos'".

Con este alegato, Isa P ha querido defender a Asraf, demostrando que sigue muy unida a él pese a la lejanía con el concursante, que está en la isla de Supervivientes, y todos los rumores recientes de infidelidades mutuas.