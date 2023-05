Poco se sabe de la vida de Jordi González desde que hace algo más de un año, en febrero de 2022, anunciase que iba a tomarse un tiempo sabático. Por eso, ha sorprendido verle con una colaboradora de "Sálvame". "Si tú me dices ven, lo dejo todo", ha asegurado ella.

Nacido hace 62 años en Barcelona, Jordi González dio sus primeros pasos en la televisión a finales de los años 80. Si bien, fue una década más tarde, cuando estuvo al frente de "Moros y cristianos", cuando se hizo famoso.

Tras el trampolín del programa en el que colaboraban los hermanos Matamoros o el Padre Apeles, pasó por otros espacios de éxito como "TNT", "Gran hermano" o "Supervivientes".

Hace algo más de un año, Jordi González decidió dar un frenazo y tomarse un tiempo alejado del foco mediático. "Me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien", aseguró a través de su cuenta de Twitter.

Desde entonces poco se ha sabido de su vida. Solo algunas pinceladas a través de las redes sociales. Ahora ha sido en las de Belén Rodríguez, habitual colaboradora de "Sálvame", cuando se ha sabido algo de Jordi González.

Ella ha colgado una imagen en su cuenta de Instagram en la que se le puede ver junto a González. Acompañando la entrañable instantánea, un mensaje: "Si tú me dices ven, lo dejo todo".

El mensaje, un tanto críptico, podría llevar implícito el anuncio de un nuevo proyecto televisivo conjunto. No sería de extrañar, pues ambos tienen buena relación tras haber coincidido en diversos programas de Telecinco.

La cosa tendría sentido, más aún teniendo en cuenta que el fin de "Sálvame" está a la vuelta de la esquina.