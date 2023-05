Hacía mucho que no se hablaba de los amoríos de Victoria Federica. La sobrina del rey Felipe estaba muy centrada en otras cuestiones y no se le relacionaba con ningún galán... hasta ahora. Y es que en El Programa de Ana Rosa han desvelado que podría tener una nueva ilusión con un piloto con el que coincidió en el concierto que Coldplay dio en Barcelona.

Victoria Federica de Marichalar de Borbón, hija de la Infanta Elena, se ha convertido en todo un referente de moda para muchas jóvenes de nuestro país. Hace unos meses daba el salto a la esfera pública apareciendo en grandes photocalls de marcas a los que no había acudido nunca y ahora ha desvelado el por qué de esta metamorfosis.

"Tengo muy claro que no quiero convertirme en una influencer. Es un trabajo que respeto mucho, de hecho tengo buenos amigos que se dedican a eso. Sin embargo, no es una salida profesional con la que me identifique" comenta Victoria Federica, aunque añade: "Quizás sí me sienta cómoda siendo alguien influyente, pero son dos conceptos que no tienen nada que ver. Si puedo usar esa relevancia para servir como altavoz de causas solidarias, por supuesto, lo haré sin dudar".

Vida privada

Influencer o influyente, la verdad es que la vida privada de la sobrina del rey Felipe también importa al público general. Y por eso en El Programa de Ana Rosa trataron su posible nueva ilusión con el piloto de motociclismo Albert Arenas, con el que coincidió en el concierto de Coldplay. Fue la reportera Leticia Requejo la que contó que "tienen una relación especial, no me la catalogan de noviazgo pero él siempre le propone planes, es un partidazo".

Habrá que esperar para ver cómo evoluciona esta relación.