¿Quién no se acuerda del padre Apeles? El religioso fue uno de los personajes más polémicos de la televisión en el pasado, aunque acabó retirándose de los platos para tener una vida más tranquila en Roma. Aún así, visita Barcelona con cierta frecuencia para participar en un programa de televisión que se va a estrenar próximamente. Sin embargo, hay cierta preocupación sobre su estado de salud, sobre todo después de las declaraciones que recogió La Razón con motivo del estreno del programa: "Me voy apagando poco a poco".

El Padre Apeles se hizo conocido por su participación en programas de televisión y su peculiar personalidad, que lo convirtió en un fenómeno de la cultura popular en España. Desde joven, el Padre Apeles sintió una vocación religiosa y decidió ingresar en el seminario para convertirse en sacerdote. Fue ordenado en 1966 y comenzó su labor pastoral en diferentes parroquias de España. Sin embargo, fue en el ámbito de la televisión donde encontró la fama y el reconocimiento.

El Padre Apeles se hizo popular en la década de 1990, cuando comenzó a aparecer regularmente en programas de entretenimiento y variedades en la televisión española. Su personalidad extravagante y su sentido del humor peculiar lo convirtieron en un personaje querido y seguido por el público.

Su forma de vestir, se convirtió en su sello distintivo. Además, su lenguaje coloquial y sus ocurrencias divertidas hicieron que se ganara el cariño de la audiencia. Sus intervenciones en los programas eran siempre esperadas y generaban risas y buen humor.

El Padre Apeles no solo destacó por su participación en programas de televisión, sino que también incursionó en otros ámbitos del espectáculo. Participó en obras de teatro y en programas de radio, ampliando así su presencia en los medios de comunicación. Además, publicó varios libros en los que compartió reflexiones sobre la vida y la espiritualidad.

A pesar de su popularidad en el ámbito del entretenimiento, el Padre Apeles nunca abandonó su labor como sacerdote. Siguió ejerciendo su ministerio en diferentes parroquias y mantuvo un compromiso con la fe y la comunidad. Su capacidad para conectar con las personas y transmitir mensajes de esperanza y amor lo convirtieron en un referente para muchos.

A lo largo de su carrera, el Padre Apeles recibió diversos reconocimientos y premios por su contribución al mundo de la televisión y su labor pastoral. Su carisma y su capacidad para transmitir valores positivos y alegría lo convirtieron en un ejemplo de fe y entusiasmo para muchas personas.

Aunque el Padre Apeles ha mantenido un perfil más bajo en los últimos años, su legado en el mundo del entretenimiento y la espiritualidad perdura. Su estilo único y su forma de transmitir mensajes positivos continúan siendo recordados por aquellos que disfrutaron de sus apariciones en la televisión.

Regreso

Y ahora vuelve a la televisión, aunque el programa que está grabando solo se prodrá visionar en Cataluña. Con motivo del estren, el padra Apeles hizo unas preocupantes declaraciones a La Razón donde asegura que "leo, paseo, estoy en los archivos, voy a actos culturales…" También aseguró que "estoy prácticamente jubilado, me falla la memoria, me cuesta dormir, levantarme de la cama, vamos, que me voy apagando poco a poco. Se me olvidan los nombres, me cuesta mucho concentrarme y recordar las cosas".