Supervivientes 2023 está dando mucho de qué hablar. Y más a medida que se acerca el final del reality de Telecinco, con cuatro concursantes en liza: Bosco, Asraf, Adara y Jonan. Aunque uno de ellos caerá a las puertas del final.

O bien Bosco o bien Asraf tendrán que irse antes de tiempo al ser los últimos dos nominados de Supervivientes. Unas nominaciones que un sector de los seguidores del programa de Telecinco no han visto justa.

De hecho, la trascendental pugna entre ambos se está dando en un clima especialmente caliente alrededor de Supervivientes, con acusaciones cruzadas en redes sociales, principalmente entre defensores de Adara y de Asraf. Estos dos sectores están fuertemente enfrentados.

El lío de las votaciones en Supervivientes

Es más, se han vertido serias sospechas sobre la limpieza en el sistema de votación del público para salvar a los concursantes del reality de Telecinco. La última acusación ha sido especialmente grave, pues desde el sector asrafista se apunta a un supuesto fraude y robo de datos de cuentas de Mitele para votar por otros usuarios y beneficiar, según ellos, a Adara en la última nominación en la que salió victoriosa logrando el billete para la final de Supervivientes.

Esas denuncias habrían llegado, según algunos de los afectados, a la comisaría, aunque aún está por comprobar si se ha dado ese robo masivo de datos de cuentas de Mitele -la plataforma digital de Mediaset a través de la que se vota en el reality- que están denunciando.

En cualquier caso, los seguidores de los diferentes concursantes se están movilizando en redes, especialmente los de Asraf -con su novia, Isa P, a la cabeza- y los de Adara, que se han mantenido muy activo a lo largo de todas las semanas del concurso.

El padre de Adara reompió su silencio

En plató, Adara ha estado defendida por su madre, Elena Rodríguez, que llegó a visitarla en la isla de Honduras para darle ánimos. Sin embargo, quien no se ha prodigado en la pantalla durante el reality de Telecinco es el padre de la concursante, Jesús Molinero. Pero sí que ha roto su silencio en los últimos días en Twitter.

Jesús Molinero se ha mostrado contundente en dos direcciones: apoyo a su hija y, además, críticas a la defensa y consejos que le ha dado su madre. La relación entre los padres de Adara lleva años siendo complicada.

"Adara es una traidora. Adara no trabaja, no hace nada. Adara, Adara, Adara… ¡Como se vaya Adara termina Supervivientes!", publicó hace unos días, encontrando la fuerte contestación de seguidores del reality a los que no le gusta el concurso que está haciendo su hija, a la que tachan de "falsa" y "traidora".

Pero aún más revuelo han generado sus apreciaciones sobre la actuación de la madre de Adara en defensa de su hija, respecto a la que se ha mostrado especialmente rotundo... "Sí, mejor ten la boca cerrada...", comentó acompañando unas palabras de Elena Rodríguez en plató.

Y muy comentada ha sido su última y más reciente apreciación. "Ojalá nadie hubiera viajado para verte y darte un mal consejo", publicó. Un mensaje que se ha interpretado como una crítica a la visita a Honduras de la madre de Adara.

Los defensores de la concursante se han mostrado enfadados con Diego Molinero, acusándole de no apoyar a su hija. Aunque él sí ha encontrado la complicidad de otros fans de Supervivientes que sostienen que es Elena Rodríguez la que ha guiado mal a su hija respecto al devenir de un concurso en el que se ha ido acercando y luego enemistando con varios concursantes. Sea como sea, Adara ya tiene la final asegurada... No sin polémica, como suele ser habitual en los reality de Telecinco. Pero está en la final.