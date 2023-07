Parece que la relación de Aitana Ocaña y Sebastián Yatra va viento en popa. Todos los rumores que apuntaban a una posible relación sentimental entre ambos artistas, cada día cobran más fuerza. La pareja disfruta de unas vacaciones en República Dominicana juntos, aunque ninguno ha querido dejar evidencia de ello.

Aitana terminó su relación de cuatro años con Miguel Bernardeau el pasado mes de diciembre, y tan solo unos meses después, las imágenes entre la catalana y el cantante colombiano juntos no han cesado. Esta vez, cada uno ha compartido imágenes de su último viaje juntos, pero sin dejar constancia de que han sido unas vacaciones en pareja.

Atardeceres frente al mar, paseos en barco, días en bikini* Así son las fotografías que ambos han publicado en sus redes sociales. Yatra incluso se ha atrevido a compartir un Tik Tok donde se le puede ver cantando con algunos allí presentes en una noche de karaoke. Eso sí, cortando a la persona que está a su izquierda y a la cual le dedica algunos gestos de lo más cariñosos.

Las redes sociales no han tardado en hacer su trabajo publicando el vídeo completo desde otra perspectiva, donde podemos apreciar a ambos tortolitos disfrutar de una cálida noche en el paraíso.

Críticas por su forma de hablar

Hace unos meses, las redes se llenaron de comentarios sobre el nuevo acento de la artista, alejado del que emplea habitualmente. Muchos lo atrobuyeron al cansancio y otros a la relación que mantiene con el cantante colombiano, Sebastián Yatra.

Aitana sorprendió con el estreno de su nueva canción Los Ángeles en una fiesta electrónica donde quiso acercar a todo su público a lo que será una nueva etapa en su carrera. Su nuevo proyecto musical se llamará Alpha y será muy distinto a lo que tiene acostumbrada a la audiencia, ya que es un concepto que ha nacido hace unos meses y que rompe con el lanzamiento del disco que iba a salir en su lugar. Antes del evento la cantante acudió a El Hormiguero para promocionar esta nueva canción junto a Pablo Motos. Y es que el nombre de Aitana ocupa últimamente los titulares y las tendencias de las redes sociales debido al dilema de su situación sentimental actual; algo de lo que ella misma no quiere hablar y ha dejado claro en varias ocasiones.

No fue la única entrevista que ha concedido la artista las últimas horas. Aitana ya había conversado en otras ocasiones junto al creador de contenido Ibai en su canal de Twitch y esta vez volvió a acudir para charlar sobre su nuevo proyecto, su vida, etc. Y es que la artista recibió hace unas semanas una propuesta pública para participar en el proyecto de Ibai y Piqué, la ‘Queens League’. Uno de los participantes del formato, el creador de contenido Adri Contreras, quería contar con la participación de Aitana para presidir su equipo de fútbol, aunque la cantante no llegó a responder. Tal y como le comentó a Ibai, había estado al margen de las redes sociales y no llegó a enterarse de qué se trataba específicamente aquella propuesta.

En medio de la charla, Aitana recibió un mensaje que le provocó una leve risa, ya que se trataba de su profesor de la autoescuela. “Me quiero matar porque llevo tiempo queriéndomelo sacar, pero nunca he estado en ese proceso”, comenzó comentando la cantante. La artista continuó explicando que por fin había conseguido ponerse, aunque cuenta con cierta dificultad: “Me quería matar. Me están siguiendo los paparazzis un montón. Tengo a cuatro detrás cuando estoy haciendo las prácticas siguiéndome y saltándose los semáforos. Mi profesor me dice que van a tener que venir también al examen porque me estoy malacostumbrando y estoy siendo como escoltada por cuatro coches”. Aitana comentó como anécdota que en una de sus primeras prácticas salió un reportaje narrando cómo llevaba a cabo una de las clases.

¿Futura maternidad?

Aunque la cantante ha expresado su deseo de ser madre, también hincapié en que es algo que no se plantea en la actualidad: “Yo sí que quiero, pero en un futuro. Yo eso es algo que no me va a pasar hasta dentro de muchísimo tiempo. Ya que estamos, lo digo"

La intérprete de éxitos como 'Vas a quedarte' está enfocada en su trayectoria y en aprovechar al máximo las oportunidades profesionales que se le presentan. Además, teniendo en cuenta su corta edad, es comprensible que priorice su desarrollo personal y artístico, permitiéndose vivir experiencias y alcanzar otros objetivos antes de considerar la posibilidad de formar su propia familia.