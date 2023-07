Los móviles son un peligro, y más cuando son nuevos y no sabemos manejarlos del todo. Y eso es lo que le ha ocurrido a la mujer de Kiko Rivera, Irene Rosales, cuyo nuevo teléfono le ha judado una mala pasada: "Estoy negra conmigo misma".

Irene Rosales es la nuera de Isabel Pantoja, que es una de las cantantes más importantes y reconocidas de la música española. Nacida en Sevilla, España en 1956, ha sido una figura polémica y popular en el mundo de la música durante décadas.

Desde su juventud, Pantoja demostró un talento natural para la música y la interpretación, y a los 19 años comenzó a cantar en fiestas y bodas locales. Sin embargo, fue su aparición en el concurso de televisión "Benidorm '78" lo que realmente la lanzó a la fama. Desde entonces, ha publicado más de 20 álbumes de estudio y ha vendido millones de copias en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Pantoja ha sido reconocida por su voz única y su habilidad para interpretar una amplia variedad de géneros musicales, incluyendo la copla, la balada y el flamenco. Ha sido nominada a varios premios y ha ganado varios premios importantes, incluyendo el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Además de su carrera musical, Pantoja también ha sido una figura polémica en la sociedad española. Ha sido criticada por su estilo de vida lujoso y ha sido involucrada en diversos escándalos públicos, incluyendo una condena por evasión fiscal. Sin embargo, ha demostrado ser una mujer resiliente y ha continuado trabajando incansablemente en su carrera musical.

Percance

La Pantoja es suegra de Irene Rosales, quien cuenta en sus redes lo que le ha ocurrido por culpa de su nuevo móvil. Según explica, este miércoles tenía un evento organizado por la revista Cuore en Madrid. "Lo tenía absolutamente todo, hotel, ave, look... siempre apunto todo en recordatorio y en la agenda de mi móvil, pues como cambié al maldito nuevo iphone, hay muchas cosas que no me deja configurar del antiguo, pues me he dado cuenta a las 15 de la tarde porque estaba contestando unos emails, que me había saltado un correo del hotel de hoy y mi cara ha sido un poema".

Y es que, a consecuencia de ello, se perdió el evento, ya que se le hacía imposible acudir con tan poco tiempo de margen ya que Irene no vive en Madrid.