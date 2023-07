Y llegó el gran día. Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dieron el sí quiero el pasado sábado en la finca de El Rincón. Nadie se quiso perder la boda del año, ¿nadie? Pues hubo una sonada ausencia en el enlace que solo sirvió para entristecer un poco esta celebración en la que debería ser todo alegría: "No entendí sus motivos".

Tamara Falcó es una reconocida personalidad española que ha destacado en diferentes ámbitos, desde la moda y la televisión hasta la gastronomía y el diseño de interiores. Nacida el 20 de noviembre de 1981 en Madrid, España, Tamara es hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó, Marqués de Griñón. Su talento, carisma y estilo propio la han convertido en una figura admirada y seguida por muchas personas.

Desde temprana edad, Tamara mostró interés por el mundo de la moda y la belleza. Después de completar sus estudios de Administración y Dirección de Empresas, decidió seguir su pasión y se formó en el prestigioso Instituto Marangoni de Milán, especializándose en diseño de moda. Su incursión en el mundo de la moda le permitió adquirir conocimientos y experiencias que más tarde aprovecharía en su carrera profesional.

Tamara se ha destacado como una influyente en el mundo de la moda y el estilo, y ha trabajado en colaboración con reconocidas marcas y diseñadores. Su sentido único de la moda y su capacidad para combinar prendas y accesorios la han convertido en una referencia para muchas personas que buscan inspiración en sus looks. Además, ha participado en desfiles de moda y ha sido portada de diversas revistas de renombre.

Además de su carrera en la moda, Tamara también ha incursionado en el mundo de la televisión. Ha participado en programas como "MasterChef Celebrity" y "El Hormiguero", donde ha mostrado su habilidad en la cocina y su personalidad carismática. Su simpatía y espontaneidad la han convertido en una de las favoritas del público, y ha logrado conquistar a audiencias de todas las edades.

Otro aspecto destacado de la vida de Tamara Falcó es su pasión por la gastronomía. Ha publicado un libro de recetas llamado "La cocina de Tamara" en el que comparte sus platos favoritos y consejos culinarios. Además, ha participado en eventos y colaboraciones relacionadas con la cocina, demostrando su talento y amor por la buena comida.

Tamara también ha incursionado en el mundo del diseño de interiores, mostrando su habilidad para crear espacios acogedores y elegantes. Ha colaborado en la decoración de diferentes proyectos y ha compartido su visión única a través de las redes sociales y publicaciones especializadas.

Carrera

A lo largo de su carrera, Tamara Falcó ha demostrado ser una mujer polifacética y versátil, capaz de destacar en diferentes campos. Su estilo propio, su simpatía y su dedicación le han valido el reconocimiento y la admiración de muchas personas. Tamara ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presentado y ha dejado una huella en el mundo de la moda, la televisión y la gastronomía. Con su carisma y talento, continúa siendo una figura influyente y querida por el público.

Pues entre los 400 invitados de la boda, entre familiares y amigos, hubo una persona que no acudió al enlace y que a Tamara Falcó le dolió mucho. Fue la de su hermano Enrique Iglesias, que no quiso acudir "porque no le gustan estos eventos sociales". Y dolió porque Enrique ha sido siempre uno de los principales apoyos de la Marquesa. En una entrevista en Hola, Tamara Falcó asegura que "no entendí sus motivos". Le propuso acudir únicamente a la misa y marcharse, pero también lo rechazo. "Además creo que tenía un concierto en Los Ángeles".