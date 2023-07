El futuro laboral de Victoria Federica podría pasar por la televisión. Éste es el rumor que está rondando tras la publicación de una fotografía en la que se ve a la sobrina del Rey junto al director de producción de un conocido programa de televisión. La hija de la infanta Elena es una destacada influencer, aunque trate de negarlo públicamente, con lo que sí podría encaminarse por la televisión.

Victoria Federica de Marichalar de Borbón, hija de la infanta Elena, se ha convertido en todo un referente de moda para muchas jóvenes de nuestro país. Hace unos meses daba el salto a la esfera pública apareciendo en grandes photocalls de marcas a los que no había acudido nunca y ahora ha desvelado el por qué de esta metamorfosis.

"Tengo muy claro que no quiero convertirme en una influencer. Es un trabajo que respeto mucho, de hecho tengo buenos amigos que se dedican a eso. Sin embargo, no es una salida profesional con la que me identifique" comenta Victoria Federica, aunque añade: "Quizás sí me sienta cómoda siendo alguien influyente, pero son dos conceptos que no tienen nada que ver. Si puedo usar esa relevancia para servir como altavoz de causas solidarias, por supuesto, lo haré sin dudar".

Ibiza

Pues estos días Victoria Federica se encuentra de vacaciones en Ibiza y allí ha coincidido con el director de producción de 'El Hormiguero', Jorge Ventosa, mano derecha de Pablo Motos. Ambos han compartido en sus redes una fotografía donde se les ve juntos y muchos ya están pensando en la posibilidad de que la hija de la infanta Elena acuda al programa como colaboradora junto a Tamara Falcó.

De momento son rumores, el tiempo dirá qué es lo que ocurre.