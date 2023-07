Ariana Grande se encuentra inmersa en un nuevo proyecto profesional algo distinto a lo que venía acostumbrando a sus seguidores. La cantante ha recuperado su faceta como actriz y será protagonista de la nueva adaptación cinematográfica del clásico musical ‘Wicked’. Grande pasa a formar parte del universo de ‘El Mago de Oz’ para interpretar a Glinda, para lo que llevó a cabo un cambio de estilo que en su momento fue muy sorprendente. Ahora porta una melena rubia y las cejas decoloradas para asemejarse a su personaje e incluso cambió la descripción de su cuenta de Tik Tok a: “Actualmente alguien sobre el arco iris” -haciendo alusión a un clásico de la obra-.

Su nivel de reconocimiento no la ha mantenido alejada -más bien lo contrario- de los continuos comentarios acerca de su cuerpo. Durante los últimos meses sus publicaciones se han llenado de personas que se mostraban preocupadas sobre su estado físico o lo criticaban, por lo que la respuesta de la artista ha sido salir a dar explicaciones al respecto. “No hago esto normalmente, no me gusta y no soy buena en ello, solo quiero abordar vuestras preocupaciones acerca de mi cuerpo”, comenzó expresando Ariana Grande en su vídeo.

La actriz y cantante advirtió sobre los comentarios sobre el físico de los demás: “hay muchos tipos de belleza, hay muchas formas de lucir sana y hermosa”. Grande se ha abierto con sus seguidores para intentar mandar un mensaje acerca del conocido como ‘body shaming’ -burlarse del cuerpo de otra persona- y ha hablado sobre aquella etapa con la que sus seguidores la comparaban: “El cuerpo con el que me habéis estado comparando era la versión insana de mi cuerpo, tomaba muchos antidepresivos, bebía, y comía poco. En el punto más bajo de mi vida vosotros consideráis que estaba sana, pero eso no era sano”.

Divorcio a la vista

Los rumores de crisis e incluso, una posible separación no cesaban. Sin embargo, no ha sido hasta la final de Wimbledon cuando se han confirmado las sosprechas. Ariana Grande y Dalton Gómez se separan.

Allí, en la pista central donde se proclamó campeón Carlos Alcaraz, apareció Ariana Grande si su alianza de bodas. Y saltaron las alarmas. Los medios norteamericanos comenzaron a hablar con su representante y el de su marido, Dalton Gómez. Y los rumores eran ciertos: se han separado.

No solo eso, sino que están "encarando su divorcio". Tras conocerse en 2020, la artista y el agente inmobiliario para grandes fortunas comenzaron a salir en una relación que fue tan viento en popa que la boda, íntima y la mansión de Grande en Los Ángeles, se celebró en la primavera de 2021.

Pero las cosas no han salido como esperaban, según fuentes cercanas a ambos han dado a conocer a medios como TMZ, que recuerda que la autora de éxitos como thank u, next o God is a woman llevaba bastante tiempo sin ponerse su anillo de bodas en público.