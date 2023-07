La futura paternidad de Bertín Osborne junto a Gabriela Guillén sigue dando que hablar y su polémica con Chabeli Navarro ya ha pasado a los platós de televisión. El presentador está completamente desaparecido viendo como todo el mundo habla de su vida y mientras tanto, las únicas palabras que ha hecho públicas han sido a través de un comunicado advirtiendo que tomará medidas legales contra la extronista de 'MyHyV'.

Esta semana nos hemos reencontrado con Ivonne Reyes en el pase especial de la película 'Barbie', en el Gran Teatro CaixaBank, y le hemos preguntado por todas estas noticias que afectan a Bertín, con el que ha trabajado y mantenido una buena amistad.

La colaboradora de televisión se mostraba de lo más optimista ante su futura paternidad y nos confesaba que es una "maravilla" que vaya a convertirse en padre a la misma vez que abuelo por su hija Claudia Osborne: "Qué suerte, papá y abuelo a la vez, un montón de niños".

Eso sí, Ivonne nos ha asegurado que "de todo me creo la cuarta parte, ya sabes, por mí, porque la verdad es que siempre salen cosas" por lo que no le da mucho crédito a las informaciones que han estado saliendo estos días en los medios de comunicación.

Ivonne aprovechaba las cámaras para recordarle a Bertín que lo que le está pasando en realidad es algo bonito: "a Bertín le mando un gran beso, sobre todo que disfrute de su nueva vida que puede ser como un boom de información y un cambio de vida, una continuidad de vida, ya tiene hijos, creo que es un gran padrazo. Que disfrute, que lo viva, eso es bonito, le están pasando cosas bonitas realmente".

Cuando le preguntamos por Pepe Navarro, Ivonne prefirió cambiar de tema y dejar claro una y otra vez quién es el ken de su vida: "mi hijo siempre será mi Ken, for ever, para siempre, ahora a nivel sentimental, no. Cuando lo tenga, lo veréis".

En cuanto a cómo está su corazón en estos momentos, Ivonne nos comentaba que "no sé con quién me encontraré en la vida, pero hay gente a la que le gusta esto, preferiría que no le gustase esto, que fuese de otro sector".

Chabeli lo cuenta todo

Una incendiaria entrevista repleta de titulares ha puesto a Chabeli Navarro en el disparadero. Después de que se hiciera pública la nueva paternidad de Bertín Osborne la joven, que tiene un largo historial en el universo de Mediaset ha confesado que tras esperar un hijo del presentador, este la convenció para que abortase. Ahora, la andaluza ha dado un paso más y ha conedido su primera entrevista en televisión tras soltar la bomba.

"Se me ha callado durante dos años", confiesa Chabeli, emocionada, nada más entrar en el plató. Ahora se siente más fuerte para contar su historia: "Hace dos años estaba coaccionada, limitada, amedrentada por el entorno de esa persona", asegura. No se arrepiente de haber roto su silencio. Cuenta que se conocieron en el año 2021, por una amigo en común, en una fiesta.

Al poco de esto, comienzan sus encuentros íntimos, que se prolongan durante cinco meses, hasta que descubren que se ha quedado embarazada. Durante esos meses, mantuvieron una relación normal, "sin esconderse", y cuando le cuenta por teléfono que está embarazada la reacción de él es decir "que es imposible porque tiene la vasectomía hecha". Nunca tomaron precauciones. "Era su palabra contra la mía. Yo tenía un calendario menstrual en el móvil, para controlar mi regla y tuve que demostrarlo", añade.

Pero ¿cómo se resolvió eso de la vasectomía? "Él me dijo que bueno... que eso podría fallar", cuenta Chabeli. Y es que ella estaba segura de que el hijo era de él. Después, "me dijo que tenía dos opciones, seguir o no, que me apoyaría pero, que si salía adelante, sería un hijo secreto, al que no le podría contar nunca quien es su padre", añade.