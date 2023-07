Lorena Gómez está saboreando uno de los momentos más especiales de su vida. Luchando con garra para permanecer en el panorama musical, ahora la artista disfruta de su último single, 'El peón y la reina', que llegó tres meses después del single 'Cara bonita'.

Europa Press hablaba este viernes con ella en el concierto de Gloria Trevi y le preguntamos por toda su trayectoria profesional. Aunque al principio no se lo pusieron fácil, sobre todo por las críticas que recibió por parte de Risto Mejide en la academia de 'Operación Triunfo', Lorena nos ha confesado que su relación con él es nula: "Le sigo por la tele y tal pero no me he encontrado con él".

Orgullosa de haberle demostrado que sí que valía como cantante, Lorena recuerda que "me lo puso difícil pero ahí ganamos, yo creo" y nos aseguraba que la peor parte se la llevaron sus compañeros: "Tampoco fue tan malo conmigo. Conmigo no fue especialmente malo pero con algunos de mis compañeros sí y no me gustó, la verdad".

Se queda con lo ilusionada que estuvo durante esa etapa y recuerda cómo pudo hablar con él al finalizar el programa: "estaba tan ilusionada de estar viviendo ese sueño, que nada me impedía estar bien y estar feliz" y añade: "si tuvimos la oportunidad de vernos y bien, fue súper bien".

Lorena nos desveló lo afectada que está por la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro: "Qué penita. Jolín, ¿cómo no nos vamos a enterar? Me da mucha pena, jo. Cuando hay una pareja que se quieren tanto y que lo demuestran, da penita, claro que sí", aunque no descarta que haya una segunda oportunidad entre los cantantes: "no tiene por qué ser no quererse, se pueden querer mucho pero igual no se entienden en la convivencia. Yo creo que sí. Cuando hay amor, ¿por qué no dar una segunda oportunidad? Ahora, dejando los rencores a un lado, por supuesto".

Por otro lado, le preguntamos por su relación con Pilar Rubio y nos ha asegurado que siempre ha habido buena relación: "Guay siempre. Ya sabéis que guay siempre desde siempre y desde el primer momento". Tanto es así que en verano aprovecharán para que sus hijos y los de la presentadora estén juntos: "Sí, hombre. Los pequeñines en verano aprovechan para verse. Ahora están en casita con sus primitos por parte de mi familia y siempre, la familia unida siempre".

De esta manera, Lorena nos ha confirmado que Pilar y Sergio se encuentran bien: "Súper bien" y nos reconocía lo bien que ejerce René Ramos de padre y asegura que todavía no han hablado de ampliar de nuevo la familia: "Cada vez mejor, porque cada vez hablan y se entienden mucho más y muy bien... ya veremos".