La modelo y mujer de Kiko Matamoros, Marta López Álamo, ha acabado estallando tras los rumores que apuntaban a un trastorno de la conducta alimentaria: "Es agotador".

Marta López Álamo es una modelo nacida en 1997 en Granada. Aunque ya tenía una sólida comunidad de seguidores en redes sociales, saltó a la fama en 2019, cuando se conoció que tenía una relación sentimental con Kiko Matamoros.

Pese a que muchos pensaron que se trataría de un amor pasajero y que por la diferencia de edad la pareja no durarían mucho, ambos se dieron el "sí quiero" en Madrid el pasado 2 de junio.

Apenas un mes después de la boda, la modelo ha reconocido estar en un bache. "No estoy en mi mejor momento anímicamente y po reso no me veis mucho por aquí. Me siento un poco desmotivda con todo, y aunque intente ser positiva a veces no sale. Os lo quería contar poque no me veis por aquí mucho (en stories) por eso, y si os pasa, no estáis solo", ha escrito en su Instagram.

Aunque en el mensaje hay un trasfondo de esperanza, lo que está claro es que a Marta López Álamo no le están yendo las cosas como esperaba.

No ha ahondado en los motivos, aunque en redes sociales se han disparado los rumores. Hay quien apunta a que puede tratarse de un asunto laboral, quien deja caer que todo pueda estar detrás del "hate" que recibe en redes sociales y quien señala hacia una posible crisis con su marido, Kiko Matamoros.

Por su parte, Kiko Matamoros no se ha pronunciado al respecto. Ni para mandar un mensaje público de ánimos a su mujer ni para hablar de una hipotética crisis sentimental entre ambos.

Y es que, de hecho, no hay ninguna crisis. La pareja se muestra más unida que nunca. Y así se les ve en las imágenes que la modelo ha compartido en sus redes sociales de sus vacaciones. Unas imágenes, por otro lado, que dan cuenta de lo delgada que está, lo que ha despertado los rumores de un trastorno de la conducta alimentaria, algo que la propia modelo ha querido zanjar asegurando que "estar delgada no es tener un trastorno de la conducta alimentaria, si dejásemos de hacer de médicos nos iría mejor, no tengo que justificar nada de nada, yo sé que estoy sana, delgada pero sana".

Explicaciones

Aunque la modelo asegura que no tiene que dar explicaciones, señala que "me hago analísticas periódicas y sinceramente, si tengo que estar aclarando a la gente todo lo que me hago o no hago, no vivo, sinceramente es agotador". Asimismo, cuenta que los que la conocen "saben lo que como, lo feliz que soy con la comida y la relación que tengo con ella".

Por último, quiso remarcar que "os aseguró que yo sé lo que es estar enferma, por desgracia, y creedme que no lo estoy" .

También señala que, para ella, "estar sana es tener energía, tener la menstruación sin píldora, tener los niveles de proteína, glucosa, colesterol y demás niveles NORMALES y disfrutar de la comida sana, de la vida y ser consciente de lo que quieres y no quieres".