Nagore Robles se dio a conocer tras participar en la undécima edición de Gran Hermano, una temporada muy exitosa en audiencias que le vino bien a la presentadora vasca que acabó trabajando como colaboradora en distintos formatos de Telecinco. Pero su participación en los realitys no se quedó ahí, en 2011 participó, ya como famosa, en Acorralados: perdidos en el bosque, una versión anterior del actual "Pesadilla en el paraíso". Ganó el programa y eso hizo que se incrementase su presencia en la televisión.

Y así llegó su colaboración en El Programa de Ana Rosa o Mujeres, Hombres y viceversa, llegando a presentar este último programa en sustitución de Toñi Moreno cuando estaba de baja tras ser mamá.

Su última aventura como presentadora ha sido en la segunda temporada de "Pesadilla en el paraíso", en el que los bajos datos de audiencia hicieron que el espacio terminase antes de tiempo.

Después, la presentadora presentó un podcast con Alba Carrillo que se emitía en mtmad, perteneciente a mediaset. Sin embargo, la polémica de la presentadora con Jorge Pérez tras la famosas fiesta de Navidad y los cambios repentinos en la cadena, llevaron a que el podcast también se suspendiera. Lapresentadora se ha sincerado en el podcast El Guacal, en el que ha contado varioss ecretos sobre su trabajo profesional. Respecto a Gran Hermano, Robles le ha gustado que le encantaría volver al formato, pero no como concursante. Si vuelvo a Guadalix, será como presentadora, sería algo que me encantaría, cerrar el círculo".

En cuanto a su futuro reciente en la cadena, Roble asegura que sigue "ligada a Mediaset en cierto modo con algunas publis y estoy segura de que volveré a hacer algo con ellos". Además, ha confesado que estuvo a punto de participar en Supervivientes hace unos años. "Iba a ir a 'Supervivientes', ya estaba vacunada y al final, frenazo porque tenía que estar trabajando en otro sitio. Luego, cuando ya se supo mi relación con Sandra, dije: 'Ya no"

Reflexión

A Nagore Robles le encanta la aventura y se ha embarcado en uno de sus viajes más emocionantes. La exconcursante de 'Gran Hermano' ha realizado el conocido Camino de Santiago desde el pueblo lucense de Sarria y ha compartido todas las etapas de esta aventura hasta su gran llegada a la Catedral. Un momento muy emocionante para la presentadora, que ha compartido entre lágrimas una importante reflexión.

La que fuera ganadora de 'Acorralados' comenzó su viaje en Sarria junto a su perrito Nash, su único acompañante en esta aventura. Tenía por delante cuatro horas y media de caminata hasta llegar a Portomarín. Una caminata en plena naturaleza, llena de senderos rodeados de riachuelos, manantiales y bosques donde pudo conocer la ganadería de la zona y caminar junto a un gran rebaño de vacas. "Me emociona mucho la gente que hace el camino sola", aseguraba Nagore.

"Si ya estoy emocionada, no me quiero imaginar cuando esto acabe", ha confesado Nagore tras ponerse en marcha desde de O Pedrouzo para llegar a la esperada Catedral. Ha sido el tramo más emocionante para ella al ver que estaba siendo capaz de llegar a su destino y que terminaba la aventura. Entre lágrimas de emoción, ha entrado en la plaza de la Catedral de Santiago de Compostela donde ha buscado el mejor lugar para contemplarla y desde allí, la hemos podido ver complir una de sus metas y con los sentimientos a flor de piel como una auténtica peregrina del Camino. "Una de las mejores experiencias de mi vida, que sin duda, no olvidaré", ha asegurado Nagore Robles.