La influencer, que disfrutaba de unos días de descanso junto su actual pareja, Álvaro de Luna, ha vuelto a las redes sociales por todo lo alto. Su último tuit ha sido tan polémico como viral.

La influencer recuerda uno de las polémicas más sonadas a las que tuvo que hacer frente hace unos años. Aún era pareja del televisivo Risto Mejide. En aquel entonces empezó a circular un audio en el que se oía a una chica gritarle a su pareja y reprocharle que pasaba de todo. Ese audio se filtó como si fuese de Laura Escanes y a ella le tocó dar infinitas explicaciones sobre aquello. Ahora, años después, ha decidido recordar aquel momento y su mensaje a reventado Twitter. Cuenta con millones de visualizaciones y miles de comentarios.

El mensaje, transcrito por Escanes y sin ningún contexto, dice así: "Has vuelto a demostrarme ahora, ¿vale? Que te la pela todo, que te la pela TODO. Estoy cabreada y sigues sin decirme nada, que te la pela absolutamente todo, ¿vale? Todo. Con lo cual, estás respondiéndome con 3 frases de mierda, viendo cómo estoy, sabiendo que lo has hecho tu mal".

De primeras, las palabras de Escanes causaron confusión. Aunque muchos sí recuerdan de qué iba el tema. "Esto es historia de España", comentaba un usuario.

Fueron muchas las personas las que apuntaron al oportunismo de la inlfluencer. No entienden a qué viene esto y le espetan un "otra que factura", en alusión a la canción que Shakira le dedicó a Pique tras su ruptura con la que sacó mucha rentabilidad al final de su relación.

Nuevo look

El pelirrojo está de moda. La última en sumarse a la lista ha sido Laura Escanes. La joven ha dado un giro a su imagen y el resultado es sobresaliente. La ex de Risto Mejide es muy dada a cambiar de look y aunque sea habitual verla luciendo su melena rubia o a su cabello oscuro, no es la primera vez que se atreve con la melena cobriza.

"Ayer me fui hacer la keratina en mi peluquería 'Blondie' y al hacérmelo se me ha alterado el color y me ha salido el color cobrizo que llevé el año pasado. Pues bien... ¡Soy pelirroja!. No me he hecho ningún matiz ni nada, la intención es hacerlo la semana que viene y ver si me quedo así, o prefiero ponerme el pelo más castaño".