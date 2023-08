Susto para los seguidores de Kiko Matamoros. La mujer del tertuliano, Marta López Álamo, ha sorprendido a sus seguidores al colgar un vídeo en el que se puede ver a Matamoros sentado en el sofá con una vía intravenosa. También ella. Esto es todo lo que se sabe del asunto.

En las imágenes, publicadas en Instagram, se puede ver a Kiko Matamoros y a Marta López Álamo sentados en el sofá de casa. Ambos llevan una vía intravenosa conectada a un gotero. Se trata de sueroterapia, escribe la modelo que, al instante, comienza a explicar: "Básicamente es un tema en el que por vía intravenosa te inyectan, junto con suero, vitamina, minerales o componentes que pueda necesitar tu cuerpo". Además, López Álamo advierte: "No es sustito de una dieta equilibrada".

Por lo que relata, no era la primera vez que ambos se sometían a esta terapia: "Con un par de veces al mes es más que suficiente", afirma, al tiempo que abunda en los supuestos beneficios de esta terapia: "Como es vía intravenosa, no pasa por el intestino y no lo daña. Hay muchos tipos de suero, en función de los que queráis".

En cuanto a la duración, dice: "Se hace en 15 minutos. Puede mejorar la calidad del suñeo, la función hepática, la piel, el pelo, las uñas, ayuda a absorber mejor los minerales y las vitaminas... ".

También afirma que en estos tratamientos tienen en cuenta las patologías de los pacientes. "A Kiko, que es hipertenso, le ponen un suero salino a baja velocidad; y a mí me ponen uno más rápido, porque soy hipotensa".

Asimismo, Marta López Alamo recone que probó por primera vez esta terapia en Dubái. "Me encantó. Me ayuda muchísimo. Sobre todo con la vuelta a la rutina postviajes", concluye.