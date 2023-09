El del cantante puertorriqueño Luis Fonsi y la actriz mexicana Adamari López, fue un matrimonio tan breve como intenso. Ambos contrajeron matrimonio en junio de 2006, tras dos años de noviazgo, y acabaron por separarse en 2009. Por lo que han contado muchas veces uno y otro, fue una ruptura amistosa en la que, incluso, la intérprete se llegó a quedar unos embriones fertilizados de su exmarido por si quería ser madre en futuro. Ahora, Fonsi lo ha contado absolutamente todo sobre esto.

Luis Fonsi y Adamari López se conocieron en 2001. Fue en México, y por aquel entonces ella salía con el también actor Mauricio Islas. Un año después, ambos se volvieron a ver en Estados Unidos y fue ahí donde surgió la chispa que acabó en noviazgo.

En diciembre de 2004 ambos se comprometieron, y fue más o menos en ese momento en el que se supo que Adamari López padeía cáncer de mama. Antes de someterse al tratamiento oncológico, y ante las consecuencias que podía tener éste para la fertilidad de la actriz, ambos decidieron someterse a un tratamiento para congelar embriones fertilizados por el cantante.

Tras esto, tal y como ha revelado recientemente Luis Fonsi en una entrevista, ambos contrajeron matrimonio y no volvieron a poner sobre la mesa la posibilidad de formar una familia antes de que llegase la separación.

"Cuando nos separamos, lo único que me pidió fue mi embrión. Y yo me quedé... Ella pensaba que yo le iba a decir que no en la cara, que quizás es lo que me recomendaba mi abogada y mucha gente", reveló Luis Fonsi, quien admtie que una paternidad tras la ruptura era un tanto extraño. "Era hacerlo al revés, porque no hay nada como separarse sin hijos. Era raro, porque no es el orden natural de la vida", abundó.

Pese a ello, Luis Fonsi dijo sí. "Yo no iba a poder vivir sabiendo que su única oportundiad de tener un hijo se la iba a quitar yo", admite con franqueza el cantante: "Me puedes decir que estoy loco, ¿pero sabes qué? Yo no podría vivir con eso".

Por ahora no aprece que Adamari López tenga intención de usar esos embriones. De hecho, hace ocho años fue madre de una niña con su actual marido, el bailarín y coreógrafo español Toni Costa. Aun así, Luis Fonsi reconoce qué haría en ese supuesto: "Yo seré su padre y si llega el momento pagaré lo que tenga que pagar y haremos lo que haya que hacer".