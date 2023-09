"Algo raro". Así ha descrito Tamara Gorro sus sensaciones al levantarse, tal y como ha revelado a sus seguidores, entre los que ha cundido la preocupación.

Tamara Gorro es una segoviana nacida en 1987 que se dedica a la moda, las redes sociales y la televisión. Se hizo conocida en 2009 por participar en el programa “Mujeres y Hombres y Viceversa”. Desde entonces ha colaborado en otros espacios como “Sálvame Deluxe”, “Supervivientes”, “Sábado Deluxe” o “Mask Singer”.

En los últimos dos años ha confesado sufrir depresión. Esto le llevó a separarse temporalmente de su esposo, el exfutbolista Ezequiel Garay, padre de sus dos hijos. Sin embargo, meses después se reconciliaron. A comienzos de este año volvieron a romper, ya de manera definitiva.

Esta tarde, y tras toda una mañana ausente en las redes sociales, algo raro en ella, ha dejado un mensaje a sus seguidores: "Perdonad que hoy no esté por aquí familia virtual. Me desperté esta mañana con una sensación en el cuerpo de pesadez terrible", comenzó explicando, de una situación que no fue a mejor: "A medida que estaba acicalando a los peques para ir al cole, me encontraba peor. Llevo todo el día en la cama, sin fiebre, pero mareada y débil. Algo raro. (Soy intensa hasta para ponerme mala)".

Eso sí, el texto termina con un mensaje de tranquilidad. "Desconecto hoy, y mañana como nueva. (Eso espero porque tengo un día heavy). Os quiero".