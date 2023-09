GHVIP ha vuelto a Telecinco con energías renovadas. De momento, el formato ha calado entre el público con personajes de todas las edades que prometen dar juego hasta la final y que ya han empezado a estrechar lazos entre ellos.

"Gran Hermano VIP" es una versión de lujo del formato original de "Gran Hermano", donde un grupo de famosos convive en una casa especialmente diseñada para el programa durante varias semanas. Al igual que en la versión estándar, las cámaras graban constantemente las actividades de los participantes, lo que brinda a los espectadores una visión sin precedentes de la vida cotidiana de sus celebridades favoritas.

La principal atracción de "Gran Hermano VIP" radica en la posibilidad de ver a personas conocidas en situaciones de convivencia que pueden generar todo tipo de conflictos, amistades, romances y desacuerdos. Además, los concursantes se someten a desafíos y pruebas que ponen a prueba su resistencia física y emocional, lo que añade un elemento de competencia al programa.

Desde su primera edición en 2015, "Gran Hermano VIP España" ha sido un rotundo éxito en términos de audiencia y ha generado numerosas conversaciones en los medios de comunicación y las redes sociales. La participación de celebridades conocidas y carismáticas, junto con la dinámica única del programa, ha convertido cada temporada en un evento televisivo imperdible.

Luca destapa el secreto

Estas últimas horas algo nuevo ha pasado en la casa de Guadalix. Carmen, Maikel y Albert estaban dándose un baño en el jacuzzi cuando Luca hizo su aparición entre risas. "No sabéis lo que le ha pasado a Bianca", empezó diciendo el concursante más joven de la casa.

Según el concursante, Susana Bianca se estaba secando el pelo en el baño sobre un asiento de madera y algo ocurrió que les pilló de sobresalto a él y a Oriana. Cuando salieron del baño, escucharon un estruendo y fueron a ver qué había pasado: "Se ha caído. Mira, una risa... Ha petado".

Sin embargo, sus compañeros no reaccionaron como él pensaba y se compadecieron de Bianca, a lo que Luca contestó: "¿Pobrecita? Tú no sabes lo que me he descojonado".