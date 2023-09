No hay GHVIP en la que no estallen los frentes de guerra. Sin ellos, Gran Hermano no sería Gran Hermano, y Telecinco no sería Telecinco, ni podría rellenar tantos huecos de su parrilla con contenidos de sus realities. En la casa de Guadalix ya ha estallado la guerra total tras el enfrentamiento entre dos concursantes con renombre: Oriana Marzoli y Jessica Bueno.

El caso es que ya tardaba en decir adiós a la paz y la tranquilidad GH VIP 8. Ya eran demasiados días transcurridos sin un lío especialmente reseñable, máxime teniendo al acecho a Oriana, conocida como "reina de los realities". Y, como preveían las apuestas de todos los que saben de este mundillo, ella fue la que prendió la mecha, que acabó encendiendo a Jessica Bueno, modelo y ex de Kiko Rivera. Ocurrió durante un juego en la casa de Guadalix, en la que simularon un programa televisivo en el que se contestaba a las preguntas de la presentadora. El problema brotó cuando fue el turno de Oriana. Montó su propio show y agregó más picante a las preguntas a sus compañeros. Entonces interpeló a Luitingo, quien tiene pareja fuera de la casa. Le dijo, para intentar sonsacar si hay algo de tonteo en GH VIP, si prefiere a Pilar Llori o a Jessica Bueno. Luitingo no parecía muy cómodo con la pregunta, pero, defendía Oriana, de eso se trataba el juego, de responder a cuestiones incómodas. Saltó Jessica Bueno en defensa de Luitingo y criticando la actitud de Oriana, dejándole claro que no estaba de acuerdo con que estuviese poniendo en un aprieto a Luitingo. Estalló entonces el huracán Oriana, y Jessica Bueno acabó yéndose a llorar en la intimidad. Como se nota que Oriana tiene que buscar ya sus peleitas porque si no , no es ella, sabe mil de realitys y sabe lo que hay que hacer para ganar.#GHVIP24S https://t.co/Fmpy3DGKEJ — Lioo🕊️ (@LiiooneeL3) 24 de septiembre de 2023 Eso no frenó a Oriana, que continuó con su ofensiva, acusando a Jessica de "falso victimismo" y de intentar dejarle a ella como "una bruja, una malvada". Jessica Bueno, entre lágrimas, intentaba contestarle, pero es difícil elevar la voz por encima de la "reina de los realities". "Para tener esa cara de perro, no la quiero ver. Se cree que ha venido a la casa de la pradera", ha llegado a farfullar Oriana. A partir de este momento, la casa se ha ido posicionando. Laura Bozzo y Luca Dazi, del lado de Oriana. Entre los tres han hecho muy buenas migas. Mientras, Susana, Sol y Gustavo arroparon a Jessica Bueno entre sus lloros. Eso sí, esta última recriminó a Luitingo que no se defendiese ni se posicionase, y lo hubiese hecho ella por él casi en solitario. Pero, además, la audiencia ya está tomando posiciones. Muchos critican la agresividad y estrategia de Oriana, curtida ya en muchas lides de realities. Otros, sin embargo, forman parte de esa legión de seguidores incondicionales de la venezolana. La guerra ha estallado en Gran Hermano Vip y, como no, Oriana está de por medio. Ahora está por ver cómo le resulta esta deriva tanto a la venezolana como a la casa en general....