Las personas que pasan por cualquier reality show lo hacen con un nuevo personaje para conectar en la medida de lo posible con el público. Sin embargo, en situaciones límite su personalidad de verdad termina saliendo a la luz y es cuando se generan la mayoría de debates.

En las últimas horas es lo que ha tocado vivir en la casa de Gran Hermano VIP. Se trata de un formato en el que los concursantes están expuestos continuamente a las cámaras y todo lo que dicen o hacen se puede sacar de contexto. La edición que está acaparando ahora todas las miradas se trata de una versión de lujo del formato original de "Gran Hermano". En este caso, el funcionamiento es muy sencillo: un grupo de famosos convive en una casa especialmente diseñada para el programa durante varias semanas. Al igual que en la versión estándar, las cámaras graban constantemente las actividades de los participantes, lo que brinda a los espectadores una visión sin precedentes de la vida cotidiana de sus celebridades favoritas.

La principal atracción de GH VIP radica en la posibilidad de ver a personas conocidas en situaciones de convivencia que pueden generar todo tipo de conflictos, amistades, romances y desacuerdos. Además, los concursantes se someten a desafíos y pruebas que ponen a prueba su resistencia física y emocional, lo que añade un elemento de competencia al programa.

Desde su primera edición en 2015, el reality más clásico de Telecinco ha sido un rotundo éxito en términos de audiencia y ha generado numerosas conversaciones en los medios de comunicación y las redes sociales. La participación de celebridades conocidas y carismáticas, junto con la dinámica única del programa, ha convertido cada temporada en un evento televisivo imperdible.

Transfobia en Gran Hermano

Estas últimas horas ha tenido lugar un suceso muy desagradable dentro de la casa de Guadalix. Ha ocurrido durante una discusión entre Albert Infante y Luca. Albert se considera a sí misma una persona fuera de la concepción binaria de hombre y mujer, aunque prefiere que se refieran a ella en femenino.

Durante su discusión, Luca aprovechó la situación para atacar directamente a la identidad de género de su compañero de reality. "Que te calles, chico o chica", le dijo el joven de 18 años que hace tan solo unos meses participó en Master Chef. Albert Infante no daba crédito a lo que acababa de escuchar y respondió: "Relajadito, a mí chico o chica de esa manera no me lo dices".