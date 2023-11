24 horas después de que Shakira haya llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y haya cerrado el proceso penal que la enfrentaba a Hacienda admitiendo los seis delitos fiscales que cometió entre 2012 y 2014, pagando una multa de 7,3 millones de euros y aceptando una pena de prisión de 3 años -que no cumplirá a cambio del pago de otros 432.000 euros- el abogado de la cantante, Pau Molins, ha concedido una entrevista al programa de Jordi Basté en la cadena radiofónica catalana RAC 1 y ha arremetido directamente contra Gerard Piqué.

"El enamoramiento de Shakira le ha costado 120 millones de euros" ha asegurado, afirmando rotundo que "si se hubiese enamorado de Sergio Ramos, en lugar de Gerard Piqué, le habría costado mucho menos dinero".

"Los años en Barcelona -ciudad en la que residió durante su relación con el exfutbolista del Barça- le han salido muy caros" ha añadido sin pelos en la lengua, pasando de cargar contra el ex de la cantante a hacerlo contra el sistema impositivo catalán: "Tanto que se llenan la boca con la igualdad de los españoles... si eres residente en Cataluña, puedes ir a la cárcel por un delito que es imposible que te lleve en Madrid, teniendo la misma conducta, porque no hay impuesto de patrimonio" se ha lamentado.

A pesar de que Shakira haya aceptado su culpabilidad en los delitos de fraude fiscal en su pacto con la Fiscalía, el abogado penalista ha insistido en que es inocente y que en ningún momento tuvo voluntad de defraudar a la Agencia Tributaria. "Lo muestra todo en redes sociales. ¿Cómo puede hacer ver que no vive en España? Es un tema complicado con los artistas mundiales. ¿Dónde trabajan si están todo el día alrededor?" se ha preguntado, revelando que sin ir más lejos, la cantante de 'Pies descalzos' "hizo en 2011 -tiene otro contencioso pendiente con Hacienda por ese año- una gira mundial y visitó 74 países". "Es complejo determinar dónde deben pagar sus impuestos" ha sentenciado.

Respecto al acuerdo de conformidad, Pau Molins ha reconocido que él quería "ir a juicio" porque estaba convencido de que "podríamos haber ganado", pero en este caso pesó más "la voluntad" de Shakira. "Nos dijo que priorizaba el bienestar de sus hijos y que quería pasar página en España y deontológicamente debemos respetarlo" ha concluido.

Sergio Ramos reaparece sin Pilar Rubio

La ausencia de Pilar Rubio el pasado jueves en la gala de los Latin Grammy -a la que Sergio Ramos acudió acompañado de su hermana Miriam- ha provocado que los rumores de crisis en su relación suenen con más fuerza que nunca.

A pesar de que hace apenas una semana la pareja compartía imágenes juntos y tan enamorados como el primer día durante la celebración del cumpleaños de su hijo Marco, cada vez son más voces las que apuntan a que el matrimonio estaría viviendo sus peores momentos.

Mientras los protagonistas guardan silencio, en diferentes medios de comunicación se especula con que la llamativa ausencia de la presentadora en los premios musicales -en cuya lista de invitados confirmados figuraba hasta horas antes- se debería a que el futbolista se lo pasó muy bien con 3 acompañantes en la fiesta privada que Alejandro Sanz celebró en Sevilla con motivo de los Grammy Latinos el pasado lunes 13.

Lejos de quedarse ahí, la periodista Marisa Martín Blázquez ha revelado en el programa 'Vamos a ver' que en los mentideros se habla de una tercera persona por parte de Ramos, aunque ha preferido no dar más datos hasta no tener pruebas de que está información no sea solo un bulo.

Pero más allá de presuntas deslealtades, se rumorea que al matrimonio le habría pasado factura el fichaje del jugador por el Sevilla. Al parecer, Pilar no querría dejar París para instalarse en la ciudad andaluza, ya que su relación con la familia de su marido sería tensa y distante.

En medio de todos estos rumores, Sergio ha reaparecido y lo ha hecho acompañado por uno de sus hijos. Muy serio, y tras haber pasado unos días en Madrid, el futbolista ha regresado a la ciudad andaluza en avión y no ha dudado en usar el servicio premium del aeropuerto de Sevilla para esquivar a las cámaras y las incómodas preguntas sobre su crisis matrimonial.