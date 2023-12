Emma García es uno de los rostros televisivos más conocidos. Su amplia trayectora en Telecinco la ha convertido en un personaje reconocido en varias generaciones. La pequeña pantalla es su zona de confort, sin embargo, se ha atrevido con los podcast. En concreto, la presentadora ha aceptado la invitación de Violeta Mangriñán de acudir a su programa en Podimo, "Lo tienes crudo". Ambas se conocieron en el progama "Mujeres y hombres y viceversa" y tuvieron sus más y sus menos. Una joven Violeta buscaba el amor mientras que la presentadora vasca trataba de poner orden en un formato de gran éxito en el que la juventud de los participantes no se lo puso nada fácil.

Para Violeta, gran admiradora de Emma García, ha sido todo un honor contar con la vasca en su podcast. Así se lo ha transmitido al inicio del podcast visiblemente nerviosa. "Me importa mucho tu opinión", le ha confesado Mangriñán. Tras romper el hielo, ambas se han mostrado un cariño mutuo y han abordado muchos temas a lo largo de una charla distendida en la que a Emma se la ha visto muy cómoda, pese a que no concede demasiadas entrevistas y no está acostumbrada a hablar de su vida privada. "Separar mi vida privada de mi trabajo ha sido fácil. Siempre he querido proteger mucho a mi gente, pero se ha dado de manera natural", explica la vasca, que confesó que ella nunca ha querido ser presentadora de televisión, pese a que ahora disfruta de su trabajo.

"Emma no te puede ni ver"

Violeta Mangriñán se atrevió a preguntarla a Emma García por un comentario que escuchó en el programa de citas en el que se conocieron. "Me dijeron 'Emma no te puede ni ver', pero nunca lo he contrastado contigo", planteó. La presentadora aclaró que no era así, pero que en el progama tenía que aguantar muchas cosas, como retrasar el inicio del programa porque a una tronista le faltaba el gloss.

García procuraba hablar con los concursante y creyó que así "haría un máster" para cuando le tocase la adolescencia de su hija, pero no fue así. "La adolescencia es muy complicada", confiesa. Aún así, reconocer que "ser madre es un privilegio, me ha hecho aprender tanto mi hija". Es "complicado y maravilloso", sentencia.

"Yo le pedí matrimonio a mi marido"

Otro de los temas complicados de la entrevista es Favio, la pareja de Violeta. Ambos se conocieron en televisión y la presentadora aún recuerda qué contestó cuando le preguntaron por él: "No me gusta nada". Tras cinco años de noviazgo y dos hijas, son muchas las personas que tienen que reconocer que a la pareja no le va mal. No están casados porque Violeta espera que se lo pida él. "Yo soy muy moderna, pero no se lo voy a pedir", comentó. A lo que Emma García respondió: "Pues yo se lo pedí a mi marido".

Se animó a hacerlo tras la boda de su hermano, donde vio a toda la familia unida y disfrutando del momento. Un día por la noche, antes de dormir, le espetó a su marido: "Cariño, ¿nos casamos?". Y así fue la pedida de mano de Emma García, que sorprendió mucho a Violeta y a los oyentes del podcast.

La presentadora de "Fiesta" ha demostrado su frescura una vez más en una entrevista en la que ha hablando de todo y ha dejado claro que, aunque es tímida y celosa de su intimidad, no oculta a su familia porque "son lo más importante que tengo".