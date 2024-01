Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco, celebra este fin de semana la final de su concurso de talentos con sus colaboradores. Sin embargo, la celebración se ha empañado por el drama que ha vivido uno de sus colaboradores tras la pérdida de un ser querido.

Se trata de Luis Rollán, quien antes de actuar interpretando la versión de "Se fue" de Laura Pausini, se mostró bastante apesadumbrado. Al ser preguntado por Emma García sobre cómo se encontraba, el colaborador aseguró que "no estoy bien porque he perdido a una persona muy querida para mi". Se trata de un gran amigo, tal y como explicó, asegurando que el viernes anterior "había hablado con él y lo último que le dije fue 'te quiero' y el domingo ya no estaba". Por eso, como aseguró, "hay que decirle a la gente siempre que la quieres".

Después interpretó su versión de "Se fue" lleno de tristeza, de hecho, las lágrimas no le dejaron cantar la canción como le hubiera gustado.

Fiesta

Emma García se encuentra actualmente al frente del programa "Fiesta", una propuesta televisiva que busca ser una suerte de versión de fin de semana de "Sálvame" en Telecinco. Este programa se emite durante las tardes de los sábados y domingos, ocupando una franja horaria que solía pertenecer a "Viva la Vida", otro formato similar que, prácticamente, era idéntico y que fue retirado debido a su disminución en la audiencia.

La despedida de "Viva la Vida" ocurrió en verano, momento en el cual Mediaset introdujo un nuevo programa titulado "Ya es Verano". Aunque este nuevo formato incluía cotilleo, noticias de actualidad e incluso sucesos, no logró ganarse una posición consolidada y desapareció tras los meses estivales. Es en este contexto que Emma García asume el papel de presentadora en "Fiesta", continuando la tradición de programas de entretenimiento durante el fin de semana en Telecinco, y actualmente producido por Unicorn.