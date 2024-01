La relación de Adara Molinero con su madre, Elena Rodríguez, es inmejorable. Ambas han demostrado que son uña y carne y que son la mejor confidente la una para la otra. De hecho, la madrileña es el mayor apoyo de su madre ahora que está concursando en GH DÚO. Una nueva aventura televisiva en la que los primeros días no están siendo nada fáciles en parte por la tensión y las constantes discusiones que está protagonizando con Ivana Icardi, archienemiga declarada de Adara y que no se lo está poniendo nada fácil a Elena Rodríguez.

Ahora, ha salido un nuevo factor que juega en contra de la dupla madre-hija y no es otro que Jesús Molinero, exmarido de Elena y padre de Adara, quien ta tomado partido por la rival de su hija a quien ha apoyado públicamente en Twitter.

Jesús Molinero se pronuncia

Desde hace tiempo, Jesús Molinero no tiene trato ni con su exmujer, Elena Rodríguez, ni con su hija, Adara Molinero. El madrileño ha mostrado su descontento por la forma en la que están tratando a Ivana Icardi en GH Dúo 2 y no ha dudado en defenderla.

"Me siento. Pongo el 24 horas y veo que le están haciendo un lavado a cuatro manos de cerebro a Ivana histórico. Y la pobre siguiendo el camino que les conviene. ¿Qué mierda es esta?", expresó el padre de Adara Molinero a través de sus redes sociales.

Además, el exmarido de la actual concursante del programa de Telecinco ha dejado claro que no considera que Ivana, la hermana de Mauro Icardi, deba arrepentirse o cambiar de opinión por sus críticas hacia Elena Rodríguez y Adara Molinero.

Pero no han sido ellas las únicas contra las que ha arremetido. Tras ver el intento de Marta López por hacer que Ivana Icardi recapacite, Molinero no ha podido evitar pronunciarse de nuevo en X: "Marta se comporta como si fuera un ejemplo a seguir. Yo sería a la ultima persona que no le cogería ni un consejo. Claro, que los consejitos son gratis".