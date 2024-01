Ana María Aldón no pasa por su mejor momento dentro de la casa de GH VIP. Mientras en el terreno personal la diseñadora de San Lucar de Barrameda vive un momento dulce junto a su novio Eladio, con el que tiene planes de boda, en lo que al reality se refiere no hay semana que no viva un encontronazo con alguno de sus compañeros de aventura. En esta ocasión ha sido una riña con Finito la que ha hecho que la exmujer de José Ortega Cano haya acabado entre lágrimas.

Las chispas saltaban cuando Ion Aramendi pedía a la andaluza que se posicionara detrás de cuál de los nominados quería que abandonase la casa, una decisión que Ana María tenía muy clara y se colocaba detrás del hermano de Keroseno. Se desataba así un enfrentamiento que acababa con la diseñadora en el confesionario.

Precisamente allí el presentador daba una grata sorpresa a la diseñadora a través de una videollamada con un ser muy querido para ella. Un momento de lo más emotivo que hacía que la gaditana acabase llorando esta vez de felicidad.

Sorpresa en el confesionario

Ana María Aldón se ha llevado una muy buena sorpresa durante el debate de este domingo de 'GH DÚO'. La concursante de Sanlúcar de Barrameda ha tenido ocasión, nada más y nada menos, de ver a su hija. "Te he traído aquí porque hay un tema que sé que te preocupaba mucho al entrar en 'GH DÚO'", ha comenzado diciendo Ion Aramendi. Ana María ha sufrido un momento muy tenso momentos antes cuando le ha dicho a Finito por qué lo escogía como concursante expulsado. Ambos se han enzarzado en una discusión que ha acabado con ella en el confesionario.

"Hay varios temas que me preocupan...", ha señalado Ana María. "Principalmente mi hija y la salud de ella. Lo otro no es una preocupación. Tengo una confianza ciega y sé que no me va a fallar. Sobre todo, la preocupación de encontrarme cuando llegue lo mismo que dejé. Pero principalmente me preocupa mi hija", ha apuntado Ana María.

"Le recuerda a Eladio"

Comienzan los primeros roces en la casa de 'GH DÚO', pero también surgen las primeras relaciones de amistad entre los concursantes. Es el caso de Ana María y Efrén, quienes han conectado desde el minuto uno y protagonizan ya momentos curiosos, algo que no ha pasado desapercibido en el canal 24 horas.

Esta noche en el debate presentado por Ion Aramendi sabremos más sobre esta sorprendente relación, pero ya podemos analizar las primeras reacciones. La presentadora de 'Socialité', María Verdoy, conoce muy bien a Ana María Aldón porque han sido compañeras de trabajo durante algún tiempo y no tiene dudas de lo que pasa:

"Ana María dice que Efrén le recuerda a Eladio pero lo cierto es que no se parecen en nada (...) Yo conozco muy bien a Ana María y ella tiene un punto de actriz que no creo que esté llevando a cabo, pero Efrén es mejor actor incluso que ella, yo a él no me lo creo mucho, sabe bien lo que está haciendo".

¿Estaremos ante la primera carpeta de la nueva edición de 'GH DÚO'? ¿O como María Verdoy cree se trata de una estrategia de Efrén para acercarse a uno de los grandes fichajes del casting?