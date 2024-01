El desafío se ha afianzado como uno de los programas de referencia en la noche de los viernes. Dirigido por el carismático Roberto Leal y con un jurado formado por Santiago Segura, Pilar Rubio y Juan del Val, este concurso está cosechando grandes resultados.

Además de juntar a celebridades para que presenten y juzguen las actuaciones, los concursantes también son rostros reconocibles de la televisión. Chenoa, Marta Díaz, Adrián Lastra o Mar Flores, entre otros, son algunos de los concursantes que están en la tercera edición.

Normalmente, el compañerismo y buen rollo es la tónica reinante, pero en el último programa, una injusticia contra un concursante ha hecho saltar las luces de alarma. La historia la protagoniza Pablo Castellano, marido de María Pombo. Pablo se enfrentaba en esta ocasión a Chenoa en una prueba de equilibrio: tenían que pasar con un segway por una pasarela a cierta altura.

La cantante, después de dos intentos, tuvo que abandonar la prueba al tener miedo a las alturas. Pablo, por su parte, superó el desafío, realizando el recorrido en 2 minutos y 12 segundos. Pero la alegría de Pablo se transformó en sorpresa al ver las valoraciones del jurado.

Pablo recibió 19 puntos. 7 entregados por Juan del Val, 6 de Pilar Rubio y 6 de Santiago Segura. El madrileño no salía de su asombro al ver las notas y dejó claro que no compartía para nada la valoración de los jurados. "Invito a que se suban a hacerlo, porque esto sí que me parece injusto. Igual que, en otros programas, te digo que lo entiendo por X o por B, te digo que esta vez me parece injusto", opinó Pablo.

Hasta la propia Chenoa, su rival de la noche, declaró que merecía más puntuación de la que le habían dado. Esta polémica se trasladó del plató a las redes sociales, donde muchos usuarios mostraron su descontento con el programa por la pésima valoración a Pablo.