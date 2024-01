Ana María Aldón es una de las protagonistas indiscutibles de GH DÚO. La diseñadora que concursa con el que fuera su representante y con el que al parecer, no acabó de forma amistosa, Marc Florensa, ya ha tenido algún que otro encontronazo con algunos de sus compañeros, entre los que se encuentra su propia pareja de reality, aunque también ha habido tiempo para el flirteo con otro compañero de aventura: el extronista Efrén Reyero.

Ahora, la colaboradora de fiesa se enfrenta a una de sus noches más complicadas, sobre todo a nivel emocional. Ana María Aldón se sincera este martes ante la pizarra más famosa de la televisión y escribirá en ella todos los momentos importantes de su trayectoria vital. Ha llegado el momento de que la concursante de ‘GH DÚO’ se someta a la curva de la vida y estamos seguros de que no se va a callar nada.

A partir de las 22:50 de este martes, bolígrafo en mano, la diseñadora y colaboradora de ‘Fiesta’ relatará los momentos álgidos de su vida y, también, aquellos que le hicieron pasar los tragos más amargos. Por ello, es muy probalble que Aldón hable, entre otras cosas, de su feliz relación eladio, así como de lo difícil que fue su separaciónd e Ortega Cano, una historia que ha contado durante bastantes fines de semana en el plató de Emma García.

Polémica dentro de la casa

Las nominaciones del pasado jueves en las que las parejas y el trío tuvieron que decidir quién se salvaban y quién se quedaba nominado han traído cola y si no que se lo digan a Marc Florensa.

Las versiones de lo que pasó dentro de la sala de nominación no coincidían. Mayka recriminaba a Marc las palabras que había dicho tras este momento que tuvo que vivir con Ana María Aldón en el que él terminó decidiendo quedarse como nominado: “Has dicho en la piscina que Ana María te dio a elegir entre salir los dos o tú solo”. Algo que este negaba completamente, pese a que Mayka afirmaba, muy segura, de lo que había escuchado de Florensa.

Momento en el que Aldón saltaba en defensa de Marc y Mayka no se lo podía creer: “Anda, falsos”. “Yo lo que quiero decir es que quiero disfrutar”, reaccionaba Ana María. Y saltaba una gran tensión entre Mayka y Marc durante la fiesta: “Hablo de lo que me da la gana, igual que tú lo haces de toda la casa”. Donde algunos de sus compañeros intervenían para que ambos se tranquilizasen.

Ante las dudas de lo que Marc había dicho sobre la nominación ante Ana María y las tensiones que esto generaba en la casa, Ion Aramendi durante el debate conectaba con la casa en directo y les decía algo: "Tranquilos, vais a poder ver lo que pasó el jueves, quién dice la verdad, quién miente y salir de dudas". Todos, desde el salón, podían ver las imágenes de todo lo que ocurrió en la nominación entre todas las parejas y el trío, incluído el momento de Ana María y Marc Florensa. "Yo no me quiero ir", decían ambos y Ana María se lo recalcaba a su compañero: "Venga, Marc, que no me quiero ir". Y, finalmente, él decidía salvar a Aldón y meterse él en la nominación.

"¿Os cuadra esta versión con lo que estaba contando Marc o Ana María?", preguntaba Ion Aramendi a la casa. Mayka opinaba sobre esto: "Aunque no lo haya dicho la presión la he visto igualmente, estaba: 'No me quiero ir', al final no le ha quedado otra que ponerse". "Yo decidí hacerlo", aclaraba Marc, pero sus compañeros seguían pensando lo mismo.