La ruleta de la suerte cosecha éxito tras éxito, por ello es normal que sus presentadores y el resto de miembros dele quipo ya sean vistos como uno más de la familia por parte de los millones de espectadores que le sisgue cada día.

De hecho, si alguno falta o hay algún cambio se nota y mucho. Es lo que ha pasado recientemente. Estamos acostumbrados a ver todos los días a Joaquín, el cantante de La ruleta de la suerte, presentando a Jorge Fernández y Laura Moure así como a los concursantes del programa.

Sin embargo, en esta ocasión, los presentadores han entrado directamente al plató. Y ha sido Jorge Fernández el que ha presentado a los tres concursantes de hoy: Alba, María y Fran.

La sorpresa ha llegado unos segundos después, cuando Jorge Fernández ha mirado hacia arriba donde se pone la banda de La ruleta, pero allí no estaba Joaquín Padilla. El nuevo cantante es Jota y ha entrado con toda la energía del mundo, debutando con una canción del grupo 84 y otra de David Otero. Su acogida ha sido muy buena, aunque, como acostumbra el programa, las bromas no han tardado en aparecer.

"¡Joaquín, vaya corte de pelo te has hecho!", señaló sorprendido Jorge Fernández. La diferencia física entre Joaquín y Jota es notable, y el presentador no perdió la oportunidad de hacer un comentario al respecto.

En los comentarios de la publicación de la cuenta oficial del programa ha habido de todo, aunque son unos cuantos los que pedían su dimisión: "Hombre, ya era hora de que cambiara"; "Felicitaciones, este sí canta, esperemos que se quede y no regresen al otro"; "Pues podría quedarse este cantante".

Eso sí, no quita que también abunden los que piden su regreso cuanto antes y se preguntan el porqué de su repentina ausencia: "Canta bien el nuevo pero ¿qué ha pasado con el Iguana Tango?"; "Tanto que criticáis a Joaquín, pero seguro que en unos días pedís que vuelva".

La enfermedad de Jorge Fernández

Quien de momento no ha faltado a su cita con el programa es el presentador, Jorge Fernández. Muchos no saben que Fernández la enfermedad de Lyme, causada por la picadura de una garrapata. "Es un proceso muy largo del que aún me estoy recuperando", aseguró.

La sintomatología comienza entre 3 y 30 días después de la picadura de la garrapata infectada.

Sarpullido en la zona de la picadura, denominado eritema migratorio. Se expande lentamente día tras día y puede llegar a medir hasta 30 centímetros. No suele producir ni picor ni dolor. Es frecuente que, al tacto, se sienta caliente.

Fiebre.

Escalofríos.

Dolor de cabeza.

Fatiga.

Dolores musculares.

Rigidez del cuello.

Ganglios linfáticos inflamados.

Si no se trata, sus consecuencias pueden ser: