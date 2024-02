Año nuevo, vida nueva. No solo nosotros tenemos propósitos para empezar con la mejor voluntad posible; también las cadenas televisivas luchan por seguir manteniendo su hegemonía en las audiencias o, en el peor de los casos, remontarlas en la medida de lo posible.

La pelea de Telecinco este año ha girado en torno a la recuperación en la trama horaria que hasta julio y durante más de una década ocupó Sálvame. Su cancelación ha sido uno de los asuntos más sonados del año, dejando miles de espectadores indignados y a un elenco de colaboradores en busca de un nuevo puesto de trabajo. Un movimiento que sentó de maravilla a Ana Rosa, que consiguió dar el salto de la mañana a la franja horaria de la tarde con un programa hecho a su imagen y semejanza: TardeAR.

Y con la audiencia como objetivo, TardeAR ha recuperado a un polémico colaborador de Telecinco cuyos inicios pueden señalarse con el recordado Crónicas Marcianas y que vuelve a la cadena de Mediaset a las órdenes de Ana Rosa.

Nuevo colaborador

Ana Rosa Quintana saludaba a sus colaboradores habituales en 'TardeAR' pero a la mesa se sumaba alguien más: "¡Damos la bienvenida a Boris Izaguirre!!, decía la presentadora y él daba las gracias.

"Estoy encantado de acompañaros esta tarde", decía el colaborador, pero Ana Rosa le decía: "¿Cómo esta tarde? Y más tardes"; "me encanta que lo digas así, en plural, es empezar a partir de hoy esta visita", respondía él.

Boris decía estar feliz de "tardear": "Es algo que me encanta hacer, no sabes cuánto y hacerle con vosotros, contigo. Me encanta volver a estar junto a ti, Ana Rosa".