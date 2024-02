Los seguidores de Marta López Álamo, mujer de Kiko Matamoros, han mostrado su preocupación por la modelo tras acabar esta en el hospital, tal y como muestra en sus redes sociales: "No me separé un segundo de él".

Y es que, en un story de su perfil oficial en la red social de Instagram, Marta López Álamo publica una foto en primer plano donde etiqueta un hospital, dando a entender que está en él. Y también, sobreimpresionado, hace una reflexión, señalando que "este hospital me trae recuerdos buenos y malos. Malos por supuesto por cómo lo pasó Kiko aquí, pero buenos porque los 20 días que estuvo ingresado no me separé un segudo de él y ya me acostumbré a dormir en la cama del hospital cogida de su mano. Gracias a Dios todo fue bien".

Sin embargo, la mujer de Kiko Matamoros no ofrece más explicaciones sobre por qué está en el hospital, dando pie a todo tipo de conjeturas.

Clase media

Kiko Matamoros, oriundo de una familia de clase media, vio la luz en Barcelona y es el vástago de Manuel Matamoros Ripoll y Enriqueta Hernández Martín, quienes tristemente fallecieron en 2011 y 2001, respectivamente.

El debut de Kiko en el mundo del espectáculo se materializó en el ámbito del modelaje, donde coincidió con Marián Flores, su primera esposa y hermana de la destacada modelo española Mar Flores. Marián, reconocida azafata del programa "Un, dos, tres... responda otra vez," se alzó a la fama y ocupó múltiples portadas de revistas antes de retirarse progresivamente de la esfera mediática, optando por una vida más sosegada previa a su enlace con Matamoros.

En el transcurso de su matrimonio con Marián, Kiko incursionó en la interpretación bajo la tutela de su entonces cuñado (cónyuge de Mar Flores). Sin embargo, tras un divorcio poco amistoso, Matamoros optó por cortar todo contacto con Marián y su familia.

El año 1999 marcó la primera incursión pública de Kiko Matamoros como 'Juan Matamoros' en el programa "Crónicas Marcianas," donde su hermano gemelo, Coto Matamoros, desempeñaba un papel crucial. Su ascenso a la fama prosiguió con intervenciones en programas como "Salsa Rosa" en 2002 y en la segunda edición del reality "Gran Hermano VIP" en 2005.

Posteriormente, Kiko se sumergió en una variedad de programas en Telecinco, incluyendo "A tu lado," "Sálvame," "La Noria," "TNT," "Deluxe," y "Resistiré, ¿vale?" También se aventuró en la actuación, participando en la serie "Esposados" y desempeñando un papel como preso en la película "Torrente 4: Lethal Crisis." Además, colaboró en programas deportivos para Energy y en el programa Punto Pelota de Intereconomía. En 2017 y 2018, figuró como uno de los mayores deudores del país según el listado oficial de la Agencia Tributaria.

A lo largo de su trayectoria televisiva, Kiko Matamoros ha sido protagonista de numerosos enfrentamientos y controversias con diversas personalidades del ámbito nacional. No obstante, a pesar de estos episodios, ha consolidado su posición como colaborador indispensable para los programas de Mediaset España.

En 2022, participó en el reality show "Supervivientes" con la declarada intención de superar su adicción a las drogas.Tras la cancelación de "Sálvame" y "Deluxe," Kiko dio el salto a Netflix junto a parte de sus colegas en el docu-reality "Sálvese quien pueda."