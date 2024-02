El otro lado de la felicidad de Jessica Bueno que hace saltar las alarmas: "Refugiarse en la amistad cuando el mundo se tambalea al borde del abismo"

Dos meses después de dar rienda suelta a sus sentimientos e iniciar su historia de amor, Jessica Bueno y Luitingo viven en una permanente luna de miel. Tras pasar las Navidades con sus respectivas familias, la modelo regresaba a Bilbao con sus tres hijos -Francisco, fruto de su relación con Kiko Rivera; y Jota y Alejandro, con Jota Peleteiro, que es noticia porque se acaba de convertir al islam- y el cantante, cumpliendo con su promesa de darlo todo por ella, no tardaba en seguirla hasta la ciudad vasca.

Una apuesta de la que no se arrepiente para nada, ya que la experiencia de convivir con Jessica en la vida 'real' es inmejorable. Tal y como comparten a menudo con sus seguidores en redes sociales, Luitingo ha encajado a la perfección en la rutina diaria de la modelo, y juntos disfrutan de su amor en Bilbao compartiendo planes de ocio, sesiones de belleza e incluso clases de yoga.

El pasado 14 de febrero, día de los enamorados, el artista andaluz dedicaba una preciosa declación de amor a su chica en Instagram: "Gracias por existir, y ser la flor más bonita del jardín. Y gracias también por hacerme tan feliz. Lo dije muchas veces, y lo seguiré diciendo: "Soy afortunado de poder tocar contigo el cielo". Te lo digo desde mi corazón y su interior, te admiro, te adoro, te quiero, y me embobo cuando te veo. Por supuesto cada segundo va a más, pero me sigue pasando lo mismo que cuando te vi sonreír por primera vez. Me emociona estar a tu lado, no lo puedo evitar" confesaba.

Un mensaje que destila romanticismo en cada palabra y que continuaba revelando que "me pone los bellos de punta que me mires, que me toques, que te apoyes en mi pecho, que me cojas las manos* me pone los bellos de punta sólo el hecho de pensar, que me quedan infinidad de amaneceres junto a tu piel.

El alarmante mensaje de su ex

Pablo Marqués ha compartido en su perfil de Instagram un preocupante mensaje, dando a entender que las cosas no le estarían yendo del todo bien. El exnovio de Jessica Bueno, que fue su defensor durante su paso por 'GH VIP', ha dado mucho que pensar a sus seguidores sobre el delicado momento anímico que estaría atravesando después de publicar un texto reflexivo en el que hace alusión a cómo su mundo "se tambalea al borde del abismo".

n este momento, el que fuera la última pareja de Jessica Bueno antes de iniciar su historia de amor con Luitingo se está refugiando en sus amigos. Ellos están siendo sus sustento en este trance tan complicado. Aunque no ha entrado en detalles de qué es lo que le tiene pendiendo de este hielo, el artista sí se ha sincerado sobre el punto mental en el que se encuentra:

"Refugiarse en la amistad cuando el mundo se tambalea al borde del abismo nos permite descansar y recargar las pilas", ha comenzado escribiendo el pintor que le dedicase sus obras a Jessica Bueno. "Cuanto más viejo me hago, más me doy cuenta de que solo podemos vivir con seres que nos liberan, que nos aman con el afecto tan ligero de soportar como fuerte de sentir", ha reflexionado el empresario que también mantuviese una relación de Lara Dibildos.