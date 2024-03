Sandra Barneda obligada a intervenir en La Isla de las Tentaciones por esta inapropiada pregunta: "Eres un guarro"

La isla de las tentaciones sigue regalando momentazos a su fiel legión de espectadores. Esta vez, los chicos se tenía que ver las caras con las tentaciones de sus novias, uno de los encuentros que cada edición deja perlas para la historia.

Tensión, nervios, piques y más de una frase lapidaria suelen ser algunas de las joyas que dejan estos intensos cara a cara y en los que en más de una ocasión, la propia Sandra Barneda ha tenido que intervenir para poner orden en la isla.

Una desconcertante pregunta de un concursante a uno de los solteros hacía que la presentadora acabase tomando la palabra.

Cruce de acusaciones

Los chicos se han podido poner frente a los solteros favoritos de sus parejas para sacar más cosas en claro sobre lo que está pasando en ‘Villa montaña’ y las tensiones no han faltado.

Con una pizza en la mano, Napoli entraba diciendo la alineación de la Selección Española cuando estaban jugadores como Puyol, Iker Casillas o David Villa, en la que se incluía: “Con el número 10, Manu Napoli”. “Con esa os ganamos la final de la Eurocopa”, reaccionaba Borja.

Tras esta entrada, el italiano se presentaba ante todos los chicos, pero se dirigía a Borja: “Soy famoso por la pizza pepperoni, este año la he traído triple, pero no es para ti, es para mí”. “Es lo único que te vas a comer aquí”, respondía Borja ante esto.

Ambos se enzarzaban en estos primeros momentos cara a cara y Napoli reflexionaba por el paso de este por ‘La isla de las tentaciones’: “Eres un guarro, por un calentón vas a perder a una mujer, la has perdido ya. En tres años y medio no has tenido la conexión que he tenido yo con ella”.

Borja se mostraba muy molesto con las palabras del italiano y aseguraba que la primera vez que cenó con Ana “a él le besó”, cosa que no ha hecho con él en la villa: “Si tiene conexión te besa. Y yo sé que es una mujer diez y por eso sé que no se va a ir contigo”.

La reacción de Sandra Barneda

Y llegaba el momento de que Borja pudiera hacerle tres preguntas al tentador. “¿Me vas a pedir trabajo a mí también cuando salgamos de aquí?”, era la primera pregunta de Borja y, ante esto, Sandra Barneda llamaba la atención de Borja: “De verdad, ¿esa es tu primera pregunta? ¿No te interesa obtener información de Ana? ¿Crees que a Ana le va a hacer gracia esta pregunta?”.

Ante esto, Borja reculaba y pedía cambiar de pregunta, pero la presentadora explicaba que ya la había hecho y había gastado una respuesta. “Yo no voy a hacerle preguntas en serio para que se ría de mí”, explicaba Borja y Sandra Barneda respondía con otra pregunta: “¿Pero tú si te puedes reír de él?”.

La segunda pregunta de Borja era sobre si Ana le echa de menos. “Sí”, aseguraba Napoli. “No me esperaba que me dijera la verdad”, confirmaba Borja, que iba a terminar con su tercera pregunta: “¿Se lo he hecho pasar muy mal a Ana?”. “Sí, muy mal, por eso no te la mereces”, respondía el soltero y Borja afirmaba que esto le duele: “No quiero que lo pase mal, pero creo que he hecho lo que le dije que iba a hacer”. Y al terminar, Borja agradecía al tentador haber sido sincero en sus respuestas. Pero el italiano quería decir algo para despedirse: “No has sabido darle el trono a una reina que lo merece”.