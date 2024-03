Anabel Pantoja fue una de las estrellas de la edición de Supervivientes 2022. Un aventura que la sobrina de Isabel Pantoja vivió al máximo tras un primer intento fallido en 2014. Y es que la influencer ya había visitado los callos cochinos hace años, pero acabó abandonando superada por la dureza de la experiencia.

En su segundo intento la de Triana volvió a darlo todo y se dejó la piel hasta rozar el premio final con los dedos. Espectáculo a raudales en el que la joven encontró incluso el amor de manos de Yulen Pereira. Historia que no acabó de la mejor manera, pero que no suspuso que la influencer dejara de creer en el amor.

Enamorada del fisioterapeuta de su tía, Anabel ha reaparecido en el escenario en el que su vida cambió hace dos años.

"Mi nueva vida"

El plató de 'Supervivientes 2024' se ha caído en aplausos con la entrada de Jorge Javier Vázquez, que ha regresado a la televisión para ser el maestro de ceremonias de las galas de esta edición, en las que le acompañará Laura Madrueño desde Honduras. Los espectadores desde sus casas también han aplaudido la vuelta del presentador y muchos se han emocionado al verlo de nuevo en la pequeña pantalla.

Ese ha sido el caso de Anabel Pantoja, que se ha mostrado muy feliz con el regreso de su compañero y del reality de Telecinco, en el que ella participó hasta en dos ocasiones: la primera, en 2014, en la que apenas duró unos días; y la segunda en 2022, donde la vida le cambió tras 100 días en los Cayos Cochinos, islas de las que salió con muchos planes en mente y con un nuevo amor, Yulen Pereira.

"Hace dos años me tiré en ese mar y empezó mi nueva vida. Fue duro, bonito e inolvidable. Me da muchísima emoción ver este programa, me alegra ver a Jorge y a todo el equipo ahí dándolo todo para que salga de 10, no sabéis el curro que tiene detrás para que lo podamos ver desde casa", ha comentado la sobrina de Isabel Pantoja en sus stories de Instagram, donde también ha confesado quiénes son sus concursantes favoritos por el momento: Mario González y Claudia Martínez.

La influencer es muy amiga de los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' y quiere que ambos lleguen a la final. El único consejo que les dio antes de que diera comienzo su aventura fue que lo disfrutaran al máximo como hizo ella, que casi consigue llegar a la final.