Todos los detalles sobre el nuevo hijo de Julio José Iglesias: "No hay edad para ser padre"

Julio José iglesias Jr parece haber encontrado el amor al lado de Ariadna Romero. Tras una tormentosa ruptura con Vivi Di Domenico, el hijo mayor de Julio Iglesias e Isabel Preysler avanza a pasos agigantados en Miami, el lugar en el que reside junto a la modelo.

Si algo ha marcado la diferencia con respecto a sus anteriores relaciones es que la joven es madre de un niño, un pequeño fruto de una relación anterior y que convive con la pareja.

Sobre cómo se lleva el cantante con el niño de su novia ha hablado en la revista Hola. Unas declaraciones en las que confiesa sus deseos de ser padre algún día.

"No hay edad para ser padre"

Dos meses después de su sonada ruptura con Vivi Di Domenico, Julio José Iglesias Jr. presentaba públicamente a Ariadna Romero, una joven de 37 años con la que había comenzado una relación. El cantante y su nueva pareja se conocieron "de casualidad" una noche en Miami. "Realmente, salí para disfrutar en compañía de mis amigos, pero al verla pensé: ‘A esta mujer la quiero en mi vida’", ha contado ahora el hijo de Isabel Preysler en unas declaraciones concedidas a la revista ¡HOLA!

Aunque en un primer momento se rumoreo con la posibilidad de que una infidelidad hubiese sido el fin de su anterior relación, el artista explica que esta relación comenzó "poco después" de terminar su historia anterior. A día de hoy, el artista siente que está "feliz", también que hace feliz a su pareja y que tiene una edad - 51 años - en la que desearía "tener una relación estable y duradera". "Deseo y lucharé porque Ari sea la definitiva", ha confesado.

En cuanto a la paternidad, el hijo de Isabel Presyler no descarta ser padre, es más, asegura que le gustaría pero sabe que es algo de los dos. Actualmente Ari, que ya tiene un hijo, está muy centrada en él y en su carrera profesional, por lo que de momento ser padres juntos no es un tema prioritario en su relación. "No hay edad para ser padre. El día que ocurra, lo sabréis todos", ha dicho el artista.