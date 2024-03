Joaquín Padilla sorprende a todos en La Ruleta de la Suerte con una canción de su grupo: "No la conocía"

Como en cada programa de La Ruleta de la Suerte, los paneles musicales son uno de los momentos más entretenidos. Partiendo de la letra de una canción, en la que la pista es el nombre del artista o del grupo, los concursantes tienen que intentar descifrar que estrofa se encuentra oculta. Una vez lo logran, Joaquín Padilla y la banda musical del programa interpretan el tema.

Una dinámica muy entretenida y que siempre recibe los aplausos del público. En uno de los últimos programas la alegría fue mayor, ya que la canción era una muy conocida para el cantante de La Ruleta de la Suerte. Jorge Fernández, presentador del concurso, dio paso al panel, dando la pista del grupo al que pertenecía la frase. "Iguana Tango", mencionó el alicantino.

Rápidamente, todas las miradas se dirigieron a Joaquín Padilla, ya que es el vocalista y líder del grupo. Los concursantes comenzaron la prueba como siempre y, tras unas cuantas tiradas, Marcos, el concursante del atril azul, se vio en disposición de resolver el panel: "Me robaste la cartera, el aire de los pulmones", era como decía la canción. Acto seguido, Joaquín Padilla se arrancó a cantar el tema.

"Si no llego a saber que era Iguana Tango hubiera dicho: 'Joe, qué temazo, que guay que no lo conocía'", fueron las palabras de Jorge Fernández después de escuchar la interpretación del tema. Rapidamente Joaquín saltó para bromear. "Pero como lo sabes vas a decir que no", señaló el cantante de forma graciosa.

"Yo no lo conocía, sinceramente, pero es buenísimo eh", afirmó el presentador ya en tono serio, alabando ese gran tema. "Es incluso mejor que la que os hizo conocidos", llegó a decir el presentador, que se refería a la clásica "Te perdí" con la que saltaron a la fama. "Hay muchos temas siempre en las discografías que están ocultos", avisó el cantante, agradeciendo las palabras de Jorge.

Antes de pasar al siguiente panel, Jorge le lanzó una pulla en forma amistosa: ¿Pero, entonces, para qué necesitas el pronter?", preguntó, haciendo referencia a la pantalla en la que iba apareciendo la letra. "Son veinte años, te digo. Hay que recordar un poco que de repente te baila".