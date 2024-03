Asraf se va de la casa que tiene con Isa P: "Le pediría perdón otra vez sobre lo que dije una vez, hablaría de eso, la verdad"

Asraf Beno e Isa Pantoja han demostrado tener una de las relaciones más consolidadas del panorama mediático. A pesar de las constantes críticas a las que ambos están expuestos constantemente, la pareja ha sabido sobreponerse a cualquier comentarios y demostrar que su amor es más fuerte que cualquier mal comentario, teoría o titular.

Con toda una vida juntos por delante, Beno e Isa llegaron al momento de la separación por la entrada del primero en GH con la incertidumbre de si a su salida iban a estar esperando su primer bebé o si, por el contrario, aún no era el momento.

Una vez el reality llegó a su fin, la pareja no pierde el tiempo y auncian cuál será su siguiente paso como pareja: comprarse su primera casa juntos. "Estamos muy contentos porque hoy vamos a ver por primera vez la casa que nos queremos comprar por dentro. Estamos muy ilusionados", compartió Asraf a través de las historias de Instagram.

Su bronca con Isabel Pantoja

"Le pediría perdón otra vez sobre lo que dije una vez, hablaría de eso, la verdad. Es una cosa de la que me he arrepentido mucho y me gustaría poder hablarlo", explicana Asraf en GH sobre algo que ocurrió con Isabel Pantoja, sin mencionar que el motivo por el que Isabel Pantoja le dio la espalda para siempre fue que definió a los Pantoja como una "mierda de familia" por su actitud con Isa.

Adiós a su casa

La pareja atraviesa uno de los momentos más emocionantes de sus vidas. Cinco meses después de su boda y de su mediático 'sí, quiero', los enamorados se preparan para todo lo que está por venir. Isa Pantoja y Asraf Beno están construyendo un futuro juntos. Un camino que empieza con su nidito de amor.

Un casoplón para el que Isa Pantoja ya tiene grandes ideas. Hace apenas unas horas, la colaboradora de diferentes programas de Mediaset compartía en sus redes sociales unas imágenes que le están sirviendo de inspiración para lo que serán los futuros diseños y la decoración de su hogar. La hija de Isabel Pantoja ya lo tiene todo pensado. Tanto, que ya está en plena búsqueda de un diseñador de interiores que pueda darle forma a las ideas que tiene en su cabeza. Una inspo de estilo minimalista, pero con un toque de majestuosidad y muy chic. La casa de los sueños de Isa Pantoja y Asraf Beno de momento está vacía y sin amueblar, pero la pareja ha tenido la suerte de poder ir a visitarla y empezar a hacer tangibles cómo sería su vida entre esas cuatro paredes.

"Estamos muy contentos. Hoy vemos la casa por primera vez por dentro, la casa que queremos comprar. Estamos superilusionados, supercontentos. Mi cari. Qué bien, ¿no?", ha celebrado Asraf Beno.