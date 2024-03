El hijo no reconocido de Julio Iglesias al que la justicia le da la razón: "Julio Iglesias Jr. me presentó como su hermano"

Desde 1992, Javier Santos lleva reclamando que es hijo legítimo de Julio Iglesias. Muchos son los que lo han intentado, y otros tantos han salido adelante y es el caso de Javier, que después de un análisis científico, se certificó que comparte un vínculo genético del 99%, o lo que viene a ser que es otro de los hijos de Julio Iglesias.

De esta noticia ya se habló en su momento y pese a que la justicia le dio la razón a Javier, el artista nunca ha querido saber nada de la vida de este hijo. Pero Javier no se ha dado por vencido, como ha demostrado durante todo el proceso judicial. Su principal misión durante años ha sido conseguir una muestra de ADN de su supuesto padre, para acreditar el parentesco. En 2017, con la ayuda de un detective privado, lo consiguió.

Una botella de agua de la que había bebido el rey de la música española fue la prueba. Sin embargo, tres años después el juez la desestimaría, ya que se obtuvo de una forma que no era lícita. "Fue una botella que se olvidó mi hermano cuando fue a hacer deporte", declaró al respecto. El tema pasó a instancias superiores sin que tuviera éxito, quedando en el olvido la cuestión.

Pero Javier no se da por vencido, no reclama ni una compensación económica ni parte de la herencia, solo poder estar con su padre de una forma familiar y más en fechas tan señaladas en el calendario como es el Día del padre. "Me gustaría llamarle y felicitarle". Al final, su propósito es despejar las dudas que tiene acerca de su infancia y los motivos que han llevado a Julio Iglesias a no querer hacerse cargo de este hijo.

"Lo que me quita el sueño es que tengo muchas dudas y preguntas que solo él puede responder", ha confesado que piensa por las noches y, cuando por fin consigue descansar, sigue pensando en su padre. "Sueño mucho que me encuentro con él y a veces no consigo volver a dormir".

Uno de los pocos acercamientos que se han producido entre Javier y algún miembro del clan Iglesias se produjo hace unos años en Los Ángeles. El hijo no reconocido por Julio Iglesias coincidió con Julio José Iglesias en un restaurante, el cual se mostró muy majo con él y dándole una sorpresa que no esperaba. "Estaba con unos amigos y me presentó a ellos como su hermano". La reacción de Javier fue de sorpresa, quedándose en shock, ya que era la primera vez que alguno de sus supuestos hermanos se referían a él de esa forma.