Julio Iglesias se ha visto envuelto en otra polémica más en las últimas horas. Esta vez, el asunto ha ido un poco más allá después de que haya tenido que intervenir la policía.

El artista se encontraba en el aeropuerto después de viajar desde las Bahamas a Punta Cana cuando los cuerpos de seguridad le retuvieron tras descubrir lo que había en el interior de su maleta.

Un contenido sospechoso

Tal y como ha descubierto el programa 'Fiesta', Julio Iglesias viajaba con el equipaje lleno de comida: un total de 42 kilogramos que las autoridades dominicanas tuvieron que revisar. Y es que al parecer, tal y como ha comentado el programa de Telecinco, no es un comportamiento tan extraño en el cantante.

"Yo sí que te tengo que decir que cada vez que iba ahí le llevaba comida", comentó Makoke, que en su momento tuvo una relación con el cantante internacional. Al parecer, "a él le gusta la comida muy así", comentaba la colaboradora televisiva, que en sus visitas a Bahamas le llevaba de vez en cuando marisco y jamón.

Los colaboradores señalaron lo mucho que les sorprendía esta cuestión, ya que él siempre vuela en avión privado. Sin embargo, esta vez era diferente. Al parecer, esta vez el cantante entraba al país con la maleta llena de frutas y verduras.

Vida en Bahamas

Julio Iglesias mantiene uno de sus tantos domicilios en las Bahamas, donde incluso posee una isla privada. Alejado del ojo público desde hace unos cuantos años, sorprende encontrar al artista en una portada por haber sido detenido.

Dedicado a los negocios, ahora lleva una vida tranquila y dedicada a sus negocios junto a su mujer Miranda Rijnsburger. En redes sociales también pasa bastante desapercibido. Su última publicación data del 10 de diciembre y en ella el cantante reflexiona sobre su carrera musical.

"Dando vueltas a la vida y a la época en que grababa mis álbunes en 5 diferentes idiomas y me volvía casi loco, la gran suerte era que siempre estuve rodeado de grandes poetas en Brasil, Italia, Francia, Inglaterra, Portugal y también en Alemania. Poetas que de una manera muy personal, hicieron mejores todas las canciones que escribí con Ramón Arcusa con Rafael Ferro y las que escribí yo solo. Repasando un poco esos años llenos de emociones, me encuentro con este vídeo que ni me acordaba, y que tiene la anécdota de haberse grabado en mi casa de Miami, pero lo que es especial es que al final descubro a mi queridísimo perro Hey, compañero inseparable durante muchos años de mi vida, debería tener en este vídeo como 5 o 6 meses, y cuando lo he visto me he emocionado mucho, fue mi perro más querido. Instagram me sirve para estar en contacto con vosotros y vosotras, y que sintáis el agradecimiento que perdura por cincuenta y tantos años en mi vida para siempre. Por Ela es la versión en Portugués de mi querido amigo Fernando Adour".