El Cazador despide a uno de sus concursantes tras su fallecimiento: "Tu recuerdo será imparable"

Día triste para 'El Cazador'. Después de que el programa de la cadena pública celebrara esta semana un premio histórico con la conquista del segundo premio más grande de la historia, la noticia del fallecimiento de un concursante ha ennegrecido el ambiente.

"Nos hemos enterado de esta triste noticia...". Así encabeza el twit la página oficial de Twitter de 'El Cazador' tras ver en redes sociales que Juanma Díaz, quien pasara por los platós, hubiera fallecido. Díaz, exprofesor y figura popular en redes, se dio a conocer durante su lucha contra el cáncer tras viralizar el lema #yomecuro, que incluso vistió en una camiseta que llevó en su paso por el concurso.

Finalmente, Juanma Díaz no ha podido ganar la batalla, pero antes de marcharse quiso dejar un bonito mensaje a través de sus redes sociales: "Y por último os diré... Apoyad la investigación! No os olvideis de seguir en la lucha! Ahora toca el #seguimosJuanmaxti. Un abrazo y un gran beso desde las alturas! Recuérdenme y sonrían".

Díaz había dado la noticia de que no iba a poder recuperarse en sus publicaciones de Twitter, donde también ha querido dejar un importante legado con sus mensajes de fuerza: "No he podido curarme, no. Pero no he perdido. Solo he ganado! Y a todos los #yomecuro... no os rindais! No os negeis a vivir, porque la vida es muy jodida, pero muy bonita a su vez! ¡Y cuando haya dias buenos, disfrutarlos!".

'El Cazador' ha querido agradecerle a él también la importancia de su mensaje: "uanma, allá donde estés, tu recuerdo será imparable. Gracias por venir al cazador, contar tu historia de lucha y dar visibilidad de tu enfermedad".