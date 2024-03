Rocío Carrasco anuncia nuevo proyecto en televisión con los creadores de su documental: "Calentad, que salimos"

"Sálvame ha muerto, larga vida a Sálvame". Este podría ser el leit motiv de la nueva productora creada por Óscar Cornejo y Adrián Madrid (Fabricantes Studio) tras llegar a un acuerdo con Telecinco para vender íntegramente su antigua empresa, La Fábrica de la Tele, y desvincularse así de manera definitiva de Mediaset.

Esta semana, la nueva productora no ha dejado de publicar vídeos en los que un montón de rostros televisivos felicitaban y daban ánimos a la nueva empresa. Entre los nombres que han decidido apoyar públicamente a Fabricantes Studio están Mercedes Milá, Gloria Serra, José Miguel Contreras, Tinet Rubira o Jordi Evolé, entre muchos otros.

Uno de los vídeos más comentados ha sido el de Paolo Vasile. El que fuera consejero delegado de Mediaset España durante la época de mayor éxito de Telecinco ha reaparecido en un vídeo en el que ha deseado lo mejor a la nueva productora y ha reconocido el éxito de Óscar Cornejo y Adrián Madrid en el pasado. "Habéis hecho historia con vuestro talento y vuestra locura, ahora os espera una nueva aventura que será otro grandísimo éxito e hito de la historia de la televisión", asegura en la grabación.

Uno de los rostros que más ha sorprendido a la gente en las redes sociales ha sido el mensaje de Ana Rosa Quintana. Aunque nadie lo ha dicho claramente, el rumor de que Borja Prado y la propia Ana Rosa tuvieron mucho que ver en el final de Sálvame ha sido un mantra en las redes desde que se supo que la veterana periodista produciría y presentaría el nuevo espacio de las tardes de Telecinco, TardeAR. En el vídeo, Ana Rosa felicita a Óscar Cornejo y Adrián Madrid por su nuevo proyecto y les desea mucha suerte. "Sois personas de mucho talento que empezáis una nueva aventura, así que espero que os vaya fenomenal porque os lo merecéis", dice en el vídeo. Tampoco hay mucho más mensaje.

Los que tampoco han faltado en los vídeos de promoción de la nueva productora han sido los rostros más reconocidos y populares de Sálvame. Chelo García Cortés, Belén Esteban, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, María Patiño o Víctor Sandoval no han desperdiciado la oportunidad de alabar a sus jefes y trasladar la idea al espectador de que lo mejor está por llegar.

Otro mensaje que no podía faltar era el de Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado, que se convirtió en eje central de la antigua productora Óscar Cornejo y Adrián Madrid cuando accedió a contar su historia en un documental, no ha dudado en apoyar a sus amigos. Y eso que para una parte del público, Carrasco y su documental fueron el principio del fin para La Fábrica de la Tele. "Fabricantes no hay camino se hace camino al fabricar. Al fabricar cocos como ilusiones o proyecto. Bienvenidos al medio que fue siempre vuestro. Y no quiero que se me olvide una cosa: 'calentad que salimos'", explica en el vídeo.

Lo que está claro es que la estrategia de marketing para vender sus nuevos formatos ya está en marcha, ahora queda por ver en que se traduce.