La desconocida tía de Rocío Flores entra en escena con su propio hueco en TVE y recado a Rocío Carrasco: "Queremos apoyarte y estar contigo"

Todos, en mayor o menor medida, necesitamos el impulso y respaldo de la gente que queremos para conseguir nuestras metas. Por eso, en la semifinal de ‘Bake Off: Famosos al horno’, los cinco semifinalistas fueron sorprendidos gratamente al ser acompañados por aquellos a quienes más aman. Paula, de manera irónica, los describió como "la gente a la que quieres más que al abatidor".

El jurado reveló el desafío: elaborar una tarta de crepes con al menos 10 centímetros de altura, con una decoración y relleno exquisitos que realzaran sabores y texturas únicas e incomparables. Dado que 10 centímetros de crepes son muchos crepes, la carpa sorprendió una vez más a los semifinalistas al recibir la visita de sus seres queridos durante la prueba.

Al ver a los acompañantes ingresar en la carpa, Alba Carrillo expresó su emoción: “Cuando he visto a mi madre aparecer por la carpa me ha dado una alegría que casi me muero porque he dicho, va a hablar alguien más que yo”.

Rocío Carrasco estuvo acompañada por Ani, su prima de Chipiona, a quien presentó como “una confitera de las antiguas” recordando los lazos familiares y los inicios de Ani en la repostería. Esta trabajaba en el obrador que tenía su padre Antonio, es decir, el tío de Rocío, en la Plaza de Abastos de Chipiona. Desde siempre ha existido una relación muy cercana entre las primas, lo cual se vio reflejado en el trabajo conjunto de la prueba.

Ani es un miembro de la familia de Rocío Carrasco que siempre ha permanecido alejada del foco mediático. No así como otro familiares de la hija de Rocío Jurado, que han sembrado polémicas en diversos platós televisivos.

Tras la emisión del polémico documental, "Rocío: contar la verdad para seguir viva", Ani, prima de Carrasco quiso manda run cariñoso mensaje al protagonista. "Queremos apoyarte y estar contigo. Que nos sientas cerca en estos momentos tan difíciles para ti. Te mereces ser feliz", le decía.

Rocío Carrasco y su prima Ani preparaban ‘El circo de mango’, con praliné de avellana y toffee de mango. ”Ani parecía un pulpo”, comentó Rocío, mientras que Ani expresaba su sorpresa por la cantidad de números de crepes.

La presencia de los seres queridos de los semifinalistas en la carpa fue sinónimo de un torrente de amor y cariño que los impulsó en la primera prueba, recibiendo valoraciones del jurado muy positivas, así como en el resto de las pruebas.