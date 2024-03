Las dudas de si es Kate Middleton la de la imagen se complica con la astronómica cifra que rodea a la foto: "Medio millón de libras"

Ahora sí. Kate Middleton ha reaparecido y ha zanjado los preocupantes rumores sobre su estado de salud que la han perseguido en la última semana, después de publicar en redes sociales una imagen junto a sus hijos para felicitar el Día de la Madre en Gran Bretaña. Lo que pretendía ser una bonita estampa familiar que suponía además la primera instantánea de la Princesa de Gales desde que fue intervenida del abdomen el pasado 16 de enero, se convirtió en un quebradero de cabeza para la Casa Real británica después de que se descubriese que estaba retocada.

Y aunque la mujer del Príncipe Guillermo se disculpó públicamente por dicha manipulación, las teorías respecto a su verdadero estado de salud no tardaron en surgir. Y en pocos días se ha especulado con que Kate sufre la enfermedad de Crohn, con una grave crisis matrimonial, con una deslealtad por parte del hijo de Carlos III; con que habría sido intervenida de algo mucho más grave de lo que pensábamos, con un presunto aborto o incluso con una supuesta bulimia. Rumores sin ningún tipo de base ante los que Kensington Palace ha optado por el silencio más absoluto, alimentando las especulaciones sobre la futura Reina de Inglaterra.

Coincidiendo con este aluvión de titulares tanto en Reino Unido como en el resto del planeta, este lunes era el diario 'The Sun' quien revelaba que Kate estaba retomando poco a poco la normalidad y este fin de semana habría estado de compras junto al Príncipe Guillermo en una tienda agrícola cerca de su residencia de Adelaide Cottage. Y según testigos presenciales, se la veía "saludable, feliz y relajada", desmintiendo así las preocupantes informaciones surgidas en los últimos tiempos.

Además, no habría sido su único plan el fin de semana, ya que los Príncipes de Gales habrían estado viendo a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, competir en diferentes deportes con su escuela, Lambrook School

Una reaparición de la que no existían imágenes, lo que provocó que se especulase con su veracidad, que ha demostrado el propio 'The Sun' publicando en exclusiva el vídeo de Kate y Guillermo de compras este sábado en Windsor Farm Shop, su tienda favorita de productos agrícolas, donde se les ve risueños, cómplices y tranquilos.

Unas imágenes en las que la Princesa de Gales, delgadísima pero con buen aspecto, luce un look deportivo con mallas, sudadera y zapatillas en color negro, y en las que camina charlando feliz con su marido mientras lleva en la mano algunas bolsas con sus compras en el establecimiento, donde se le habría visto comprando hogazas de pan.

La pareja, que ha desmentido sin necesidad de palabras los rumores de crisis, caminan relajados desde la tienda hasta le coche, atravesando una zona de restauración sin ser reconocidos por las personas que comían al aire libre a pocos metros de ellos.

La persona que hizo el vídeo, un hombre llamado Nelson Silva, ha contado a 'The Sun' cómo fue su encuentro casual con los Príncipes, revelando que decidió grabarles para enseñarle las imágenes a su familia: "Noté a una pareja eligiendo hogazas de pan y la mujer volvió a la cara y sentí como si la hubiera visto, me resultaba familiar. Kate parecía feliz y relajada. Se les veía felices por poder ir a una tienda y socializar. Eran naturales, una pareja con química" ha explicado.

Una reaparición con la que Kate ha acabado con las especulaciones y con la que ha confirmado que poco a poco retoma su vida normal. Sin embargo, todo apunta a que no será hasta después de Semana Santa, el 17 de abril, cuando protagonizará su primer acto oficial tras su intervención

El precio de la foto

Este miércoles, ‘Vamos a ver’ ha entrevistado en su plató a Helen Wade, periodista de la BBC, para contarnos los últimos detalles sobre las fotos y videos de Kate Middleton que tanta polémica y conspiraciones están creando. La periodista de la BBC ha explicado: "En un principio, la estrategia que han tenido para manejar todo lo que ha desencadenado a raíz de esto, ha sido un poco caótico. Están reaccionando, pero no están zanjando de una vez por todas. Han dejado que ella explicara la foto retocada, que ya es algo raro. Todo este caos en el equipo de comunicación le está restando credibilidad, a ellos y a la institución, la gente no se cree lo siguiente que le están mostrando.

"Lo que pasa es que hay conflicto entre el equipo de prensa y los mismos príncipes de Gales. Ellos sueltan sus fotos con los niños, pero tienen ese problema, no se ponen de acuerdo sobre que contar. Tengo entendido que han pagado al que ha hecho el vídeo de los príncipes medio millón de libras. Es el valor informativo de esa imagen. He observado que la gente que entrevistamos, los más jóvenes no se lo creen, sin embargo, los más mayores afirman que los creen. Este es el problema que tienen, que pierdan la credibilidad de los que van a ser sus súbditos", explica Helen.