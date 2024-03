Jorge Pérez presume de su nueva paternidad: "Tan afortunado"

Javier Ungría, Pedro García Aguado, Mario González y Ángel Cristo han protagonizado uno de los momentos más lacrimógenos de ‘Tierra de nadie’. Con motivo del Día del Padre, los cuatro supervivientes han recibido unas sorpresas muy especiales por parte de sus hijos: desde dibujos hasta llamadas en directo y audios que prometen dan fuerza a los concursantes.

Puede que Javier Ungría, Pedro García Aguado, Mario González y Ángel Cristo estén teniendo sus diferencias en ‘Supervivientes’, pero hay una cosa que tienen en común: los cuatro son padres. Tras pasar una complicada prueba, en la que los cuatro han tenido que catar unas peculiares comidas, han podido disfrutar de un regalo por parte de sus hijos. El primero en hablar con su hija ha sido Javier Ungría, no sin antes tener que degustar una comida un tanto particular: gelatina de anchoa. Tras ingerir la ‘delicatessen’, Ungría ha podido recibir un dibujo de su hija y también escuchar un mensaje que le había grabado y ante el que no ha podido evitar emocionarse. Pedro García Aguado se emociona nada más comenzar a hablar de sus hijas, a quienes califica como “el motor de su vida”. Conectadas en directo, ven a su padre comerse unos testículos de cerdo, que no le impiden hacer bromas: “No iba a cenar nada, pero he cenado pasta… y huevos”, ha pronunciado el exwaterpolista. Instantes después ha podido hablar en directo con sus hijas, quienes le han mostrado todo su apoyo: “Estamos muy orgullosas de ti”.

María González Falcó

Mario González ha soltado las primeras lágrimas al escuchar que iban a tener algún tipo de regalo por el Día del Padre, y aunque le ha tocado degustar unos ojos de vaca, no lo ha dudado ni un segundo… Después ha recibido un dibujo de su hijo, así como ha escuchado un mensaje que le había grabado el pequeño Hugo.

Ángel Cristo ha sido el último en recibir un mensaje especial, no sin antes probar una lengua de vaca y una gelatina de anchoas. Aunque Ángel no ha podido escuchar un mensaje de su hija, por cuestiones ajenas al programa, sí que ha recibido uno de parte de la hija de Ana, su pareja.

La celebración de Jorge Pérez

Otro en querer celebrar la felicidad de ser padre ha sido el exganador de Supervivientes y colaborador en la actual edición, Jorge Pérez. ‘Supervivientes. Conexión Honduras’ que cuenta con Sandra Barneda a los mandos tiene como colaboradores a Anabel Pantoja, Marta Peñate, Jonan Wiergo, Makoke, Alejandra Rubio y el propio Jorge.

El exguardiacivil es padre de 5 hijos que ha tenido junto a su esposa, Alicia Peña. Tal es la felicidad que siente, que ha compartido un emotivo vídeo en sus stories que ha preparado Alicia. "Feliz día del padre a todos los papis y en especial a ti @jorgeperezdiez ¡Nos tienes enamorados! ¡Quién te iba a decir que ese beso después de salir de trabajar de camareros, iba a traerte ser papá de estas cuatro bonitas almas! Te queremos".