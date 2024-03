¿Por qué no cambia la hora este fin de semana? La decisión que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado

El cambio de hora. Ese momento que supone un quebradero de cabeza para muchos pero que la tecnología ha facilitado y simplificado con el paso de los años.

Seguros que muchos recuerdan la pregunta de ¿Este fin de semana se cambia la hora? seguida de un ¿pero a las dos son las tres o al revés? el cambio de hora lleva vigente en España toda una vida para muchos ciudadanos y cuando llega ael momento de ajustar las manecillas del reloj, muchos debían ir cambiando reloj a reloj para tener la hora corretca. El de la televisión, eld el reloj de mano, eld el coche, el despertador...

Ahora, gracias a los smartphones, smartwatch y televisores inteligentes, este cambio se ajusta de forma automática en la mayoría de dispositivos.

Sin embargo, este evento ya no solo implica un ajuste en nuestros relojes, sino que continúa siendo el epicentro de un debate más amplio sobre la salud y el estilo de vida de los ciudadanos.

La controversia sobre los cambios de hora en la Unión Europea se inició en septiembre de 2018, cuando la Comisión Europea expresó preocupaciones sobre los efectos negativos para la salud. Organizaciones como la Sociedad Española del Sueño han advertido sobre los perjuicios que pueden causar estas alteraciones en el reloj, relacionadas con problemas de sueño y potenciales riesgos para la salud, como obesidad, diabetes, infartos, ictus, depresión o ansiedad.

Esto va a pasar con el cambio de hora

Una consulta pública realizada por la Comisión Europea reveló que la mayoría de las personas están en contra del cambio de horario, abogando por su abolición. En España, un abrumador 64% de los encuestados estuvieron de acuerdo en poner fin a la costumbre de cambiar el horario en invierno y en verano de manera permanente.

Sin embargo, la solución a esta controversia no es tan simple como parece. Para poner fin a los cambios estacionales, sería necesario acordar un horario común para todos los países de la Unión Europea, lo que se presenta como un desafío debido a las diferencias en las horas de luz entre los países miembros. A pesar de los resultados de la consulta pública, en 2018, la Eurocámara decidió no unificar los horarios en todos los países de la Unión, con 384 votos en contra y 153 a favor.

Seguiremos haciéndolo al menos durante los próximos cuatro años, según el calendario publicado en el BOE.

El objetivo: ahorrar energía

El cambio de hora estacional se ideó originariamente con el objetivo del ahorro energético pero la realidad actual es "muy distinta a la de aquel momento", han argumentado fuentes del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).

Las nuevas exigencias de eficiencia energética en iluminación y climatización, la progresiva introducción del autoconsumo y la extensión del teletrabajo ha cambiado de manera sensible las rutinas de los ciudadanos que "no coinciden en el espacio tiempo como antes" por lo que "no existen informes actualizados que permitan demostrar que el cambio horario implique hoy día un ahorro".

El último documento de este tipo fue elaborado por la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo en 2018, y en España, en 2015, y "no prueban la relación directa entre cambio de hora y ahorro energético".

Muchos piensan que este fin de semana, el del 24 de marzo, se cambiará oficalmente la hora dado que ya hemos entradoe n primaver. Sin embargo, el cambio oficial se hará en la madrugada del 30 al 31 de marzo, coincidienco con el final de la Semana Santa en nuestro país.

Los cambios de hora hasta 2026

El cambio de horario de verano tendrá lugar en las siguientes fechas:

2024 : domingo, 31 de marzo.

: domingo, 31 de marzo. 2025 : domingo, 30 de marzo.

: domingo, 30 de marzo. 2026: domingo, 29 de marzo.

El cambio de horario de invierno tendrá lugar en las siguientes fechas: