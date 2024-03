Isa Pantoja se abre y confiesa como es la relación con su madre: "En mi felicidad ella no está".

Isa Pantoja ya ha vuelto a la rutina después de que Asraf Beno, su marido regresase de participar en Gran Hermano DÚO, en donde volvió a quedar segundo después de hacerlo también en Supervivientes. La hija de La Pantoja compartió hace pocas semanas en redes sociales su intención de centrarse en los estudios y estar alejada durante un tiempo de los focos televisivos, pero parece que se ha cansado y ha vuelto a pisar un plató.

En este caso ha sido el de Vamos a Ver, donde ha comentado las imágenes de su madre saliendo del centro hospitalario de Córdoba, donde se había presentado para realizar una serie de pruebas. Es de conocimiento público que la relación entre madre e hija no es la más estrecha y así lo ha hecho saber Isa Pantoja. En sus declaraciones deja mensajes de cariño, pero también se muestra un cierto distanciamiento entre ambas.

"Una de las cosas que me gusta mucho es cuando está en los escenarios y se viene arriba por el cariño que la gente le muestra, siempre digo que eso es como su recompensa. Que no solo se ve en el escenario sino también en las calles, que se ha visto mucha gente y como han dicho en el vídeo, hay gente de todas las edades que se ponen al lado de ella y saben que ahora va mucho a Córdoba y no dudan en darle un apoyo, un beso y fotos. Ahí está, que tienen a mi madre no solo como referente en una canción, sino que cuando ella sale hay un apoyo", ha empezado diciendo, mostrando unas muestras de cariño a su madre.

Isa también recuperó recuerdos del pasado y de sus días en Cantora, sede de los Pantoja y donde pasó su infancia. "Allí en Cantora, cuando yo he ido, vas con todo el buen rollo, pero pasan dos días y ya es como que no… a mí personalmente... creo que no es por mi tío, creo que en Cantora ella misma se aísla, por voluntad propia, pero no le viene bien estar ahí, tiene que salir y hacer una vida normal. Está haciendo vida normal, pero para mí todavía no es a lo que yo me refería, tiene que salir con sus amigas a comer, irse de viaje por gusto y no porque tenga que cantar".

Hace ya tiempo que no hablan entre ellas y, por lo que ha señalado Isa, parece que es algo que no se va a producir en un periodo corto de tiempo. "No, no me tiréis de la lengua porque vengo de buen rollo. Yo estoy feliz, veo muy bien que salga y antes de estas imágenes cuando vi que salía también de Cantora me alegraba, sé que le viene muy bien ver ese cariño, pero ya".

Para finalizar, Isa dejó claro que ella tiene su vida y que quiere que su madre sea feliz, pero cada una por su lado. "Yo lo resumo en que tiene que hacer ciertas cosas para estar mejor, y yo en eso me alegro. Quiero que entendáis también que yo no la miro como una persona y no puedo decir más que me alegro, es mi madre. Le deseo lo mejor, pero en mi felicidad ahora mismo ella no está".