La nuera de Isabel Pantoja regresa por todo lo alto a Telecinco tras tres años con un nuevo trabajo: "Supervivientes"

Fiesta ha comenzado el fin de semana con un bombazo que ha adelantado en sus redes sociales. "Dos famosos regresan a la tele y deciden hacerlo en #Fiesta9M". Por el momento se desconoce quiénes son, y, lo más probable, es que el programa mantenga la expectación hasta el final del mismo.

Efectivamente, minutos después, el programa ha conectado en directo con Yaiza y Ginés, el ex de Supervivientes que llevaba un tiempo alejado e la pequeña pantalla.

El regreso de Irene Rosales

Pero la auténtica bomba ha llegado minutos después. Han pasado dos años y medio desde que Irene Rosales anunció en ‘Viva la vida’ que tomaba una drástica decisión: dejar su trabajo como colaboradora. La mujer de Kiko Rivera prefería centrarse en su vida familiar y alejarse de los focos mediáticos porque decía sentirse agobiada por la exposición pública. Ahora, regresa retomando su trabajo en ‘Fiesta’.

Irene Rosales, que se incorpora a 'Fiesta' para comentar 'Supervivientes' junto a otros colaboradores, ha sido recibida con un gran abrazo por parte de Emma García, que confesaba estar contenta de tener de vuelta a la andaluza: "La última vez que estuve en Telecinco fue pleno covid, no había público. Este verano haría tres años", revela Irene. La presentadora quería saber cómo ha sido la vida de Irene Rosales fuera lejos de los focos y la colaboradora responde: "No te puedo negar que he sido muy feliz porque me he cuidado yo, me he centrado en mí. Sigo disfrutando de mí y ahora estoy contenta de estar un ratito con vosotros para comentar 'Supervivientes".

Mensajes a Irene Rosales

Hace unos días Irene Rosales se encontraba con múltiples mensajes que le han ido llegando a raíz de unas imágenes que ha compartido. La exconcursante de 'Gran Hermano DÚO' no se imaginaba que causaría tanto revuelo y se ha visto obligada a aclarar este malentendido, poniendo en contexto todo lo que ha querido realmente transmitir a través de su perfil de Instagram. Al parecer, la mujer de Kiko Rivera se ha puesto nostálgica y ha tirado de carrete del pasado.

Algo que ha despistado a sus seguidores y estos han reaccionado de una misma manera que ha terminado por sorprender a la influencer de 32 años. En una época de cambios y en donde Irene Rosales ha presumido recientemente de sus últimos retoques y de estrenar nuevo look, nadie se ha extrañado, ni tampoco ha puesto en duda que esas fotografías fuesen actuales. Y, precisamente, eso es lo que ella ha aclarado. "Hoy estoy recibiendo felicitaciones por mi cumpleaños y no es mi cumple. Subí ayer un vídeo recordando mi 30 cumpleaños. Cumplo 33 en junio, el 15. Ayer vi el vídeo y fui a recordarlo", ha explicado, dando la fecha exacta y, sin ocultar, que tiene ganas de disfrutar tanto de ese día, tal como hizo cuando cumplió 30 años.